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АНАЛІТИКА

Ціни на автогаз мінімально відреагують на заборону російського ресурсу — експерт

 

Введення заборони на імпорт пального невизначеного походження в Україну лише незначним чином позначиться на роздрібних цінах на автогаз. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.

«Швидше за все, шлях для партій російського продукту з невідповідними документами зараз закриється. Підозрілий газ був у середньому на €150/т дешевшим за суто європейський. Це десь плюс 3,5 грн/л. Але очікувати саме такого здорожчання, як на мене, не варто», - пише експерт.

На заваді збільшенню цін, вважає Артем Куюн, по-перше, стануть суміші ресурсу з сертифікатом EUR1, який свідчить, що у партії як мінімум 51% товару європейського походження. Зазначимо, постачання сумішей автогазу дозволено, навіть якщо у них 49% російського продукту.

«По-друге, ті ж поляки вже продають в Україну газ з американськими, шведськими й іншими неросійськими сертифікатами, а самі ж заробляють на імпорті дешевого російського», - каже експерт.

І по-третє, на його переконання, час для запровадження довгоочікуваної заборони дуже хороший, адже у квітні-травні в Чорному морі просіла ціна на газ, і він почав активно прибувати у південні регіони України.

«Ймовірно, що ціна (автогазу - ek) може зрости на 1 грн/л, і то більше через простої на кордоні, ніж через «атаку» на російський ресурс. Єдине, що можна гарантувати, - це те, що зростання буде мінімально можливим, адже конкуренція на роздрібному ринку лишається дуже гострою, і ніхто не дасть сусіду заробити зайву копійку», - резюмував експерт «А-95».
За матеріалами: EnKorr
 

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