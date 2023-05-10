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Цінопад на АЗС триває
14:11 10.05.2023 |
Із 9 по 10 травня середня ціна на пальне на українських АЗС зменшилася на 7-8 копійок: бензин А-95 здешевшав до 46,16 грн/л, А-95+ - до 48,11 грн/л, ДП - до 44,99 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Державна мережа «Укрнафта» зменшила ціни на всі види пального на 1 грн/л: бензин А-95 здешевшав до 44,00 грн/л, А-95+ - до 45,00 грн/л, ДП - до 44,50 грн/л. На 1 грн/л також знизила ціни мережа SOCAR.
На станціях UPG на 60 коп./л здешевшали лише бензини - до 44,90 грн/л за А-95 і 46,90 грн/л - за А-95+. На 50 коп./л пальне здешевшало у мережі «Авантаж», до 42 грн/л за ДП й бензин А-95.
Столична мережа KLO зменшила ціни на стандарту «п'ятірку» і дизпальне на 70 коп./л, до 45,29 і 43,29 грн/л відповідно. Фірмовий «А-95» цієї мережі втратив 1 грн/л і зараз коштує 46,99 грн/л.
Також ціни у бік зменшення відкоригували Neftek, «БРСМ-Нафта», Mango, «Маркет» і «Автотранс» (див. табл.).
Нагадаємо, учора, 9 травня, на 1-1,5 грн/л пальне здешевшало у преміальних мережах ОККО і WOG.
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 10 травня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
47,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
WOG
|
47,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,49
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
44,00
|
-1,00
|
45,00
|
-1,00
|
43,50
|
-1,00
|
AMIC
|
46,54
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
45,94
|
0,00
|
Shell
|
48,31
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
47,89
|
0,00
|
SOCAR
|
47,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,00
|
46,99
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
43,19
|
-0,11
|
41,49
|
-0,21
|
KLO
|
45,29
|
-0,70
|
46,99
|
-1,00
|
43,29
|
-0,70
|
U.GO
|
45,24
|
0,00
|
46,95
|
0,00
|
44,39
|
-0,43
|
Автотранс
|
45,98
|
-1,00
|
44,48
|
-0,25
|
UPG
|
44,90
|
-0,60
|
46,90
|
-0,60
|
43,90
|
0,00
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
Chipo
|
43,27
|
0,00
|
42,33
|
0,00
|
Авантаж 7
|
42,00
|
-0,50
|
42,00
|
-0,50
|
Prime
|
43,50
|
0,00
|
40,90
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
Кворум
|
43,48
|
0,00
|
43,48
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Mango
|
43,07
|
-0,67
|
42,07
|
-0,83
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
VST
|
43,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
41,50
|
0,00
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
42,99
|
-1,00
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Neftek
|
44,99
|
-2,00
|
47,99
|
-2,00
|
44,99
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
46,05
|
-0,19
|
47,95
|
-0,24
|
45,03
|
-0,18
|
|
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