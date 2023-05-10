Цінопад на АЗС триває

Із 9 по 10 травня середня ціна на пальне на українських АЗС зменшилася на 7-8 копійок: бензин А-95 здешевшав до 46,16 грн/л, А-95+ - до 48,11 грн/л, ДП - до 44,99 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Державна мережа «Укрнафта» зменшила ціни на всі види пального на 1 грн/л: бензин А-95 здешевшав до 44,00 грн/л, А-95+ - до 45,00 грн/л, ДП - до 44,50 грн/л. На 1 грн/л також знизила ціни мережа SOCAR.

На станціях UPG на 60 коп./л здешевшали лише бензини - до 44,90 грн/л за А-95 і 46,90 грн/л - за А-95+. На 50 коп./л пальне здешевшало у мережі «Авантаж», до 42 грн/л за ДП й бензин А-95.

Столична мережа KLO зменшила ціни на стандарту «п'ятірку» і дизпальне на 70 коп./л, до 45,29 і 43,29 грн/л відповідно. Фірмовий «А-95» цієї мережі втратив 1 грн/л і зараз коштує 46,99 грн/л.

Також ціни у бік зменшення відкоригували Neftek, «БРСМ-Нафта», Mango, «Маркет» і «Автотранс» (див. табл.).

Нагадаємо, учора, 9 травня, на 1-1,5 грн/л пальне здешевшало у преміальних мережах ОККО і WOG.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 10 травня, грн/л: