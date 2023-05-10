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АНАЛІТИКА

Цінопад на АЗС триває

 

Із 9 по 10 травня середня ціна на пальне на українських АЗС зменшилася на 7-8 копійок: бензин А-95 здешевшав до 46,16 грн/л, А-95+ - до 48,11 грн/л, ДП - до 44,99 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Державна мережа «Укрнафта» зменшила ціни на всі види пального на 1 грн/л: бензин А-95 здешевшав до 44,00 грн/л, А-95+ - до 45,00 грн/л, ДП - до 44,50 грн/л. На 1 грн/л також знизила ціни мережа SOCAR.

На станціях UPG на 60 коп./л здешевшали лише бензини - до 44,90 грн/л за А-95 і 46,90 грн/л - за А-95+. На 50 коп./л пальне здешевшало у мережі «Авантаж», до 42 грн/л за ДП й бензин А-95.

Столична мережа KLO зменшила ціни на стандарту «п'ятірку» і дизпальне на 70 коп./л, до 45,29 і 43,29 грн/л відповідно. Фірмовий «А-95» цієї мережі втратив 1 грн/л і зараз коштує 46,99 грн/л.

Також ціни у бік зменшення відкоригували Neftek, «БРСМ-Нафта», Mango, «Маркет» і «Автотранс» (див. табл.).

Нагадаємо, учора, 9 травня, на 1-1,5 грн/л пальне здешевшало у преміальних мережах ОККО і WOG.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 9 по 10 травня, грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

47,99

0,00

49,99

0,00

46,50

0,00

WOG

47,99

0,00

49,99

0,00

46,49

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

44,00

-1,00

45,00

-1,00

43,50

-1,00

AMIC

46,54

0,00

46,99

0,00

45,94

0,00

Shell

48,31

0,00

50,90

0,00

47,89

0,00

SOCAR

47,99

-1,00

49,99

-1,00

46,99

-1,00

БРСМ-Нафта

    

43,19

-0,11

41,49

-0,21

KLO

45,29

-0,70

46,99

-1,00

43,29

-0,70

U.GO

45,24

0,00

46,95

0,00

44,39

-0,43

Автотранс

45,98

-1,00

    

44,48

-0,25

UPG

44,90

-0,60

46,90

-0,60

43,90

0,00

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

45,99

0,00

Chipo

43,27

0,00

    

42,33

0,00

Авантаж 7

42,00

-0,50

    

42,00

-0,50

Prime

43,50

0,00

    

40,90

0,00

Укр-Петроль

43,00

0,00

    

42,50

0,00

Кворум

43,48

0,00

    

43,48

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

43,99

0,00

Mango

43,07

-0,67

    

42,07

-0,83

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

43,99

0,00

VST

43,90

0,00

    

41,90

0,00

Олас

43,50

0,00

    

41,50

0,00

Маркет

43,49

0,00

    

42,99

-1,00

RLS

40,00

0,00

42,50

0,00

41,00

0,00

Катрал

44,99

0,00

    

43,99

0,00

Neftek

44,99

-2,00

47,99

-2,00

44,99

-2,00

Середня ціна в Україні

46,05

-0,19

47,95

-0,24

45,03

-0,18
За матеріалами: EnKorr
 

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