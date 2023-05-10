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Міненерго США підвищило прогноз споживання нафти у світі в 2023 р. до 101 млн б/д
11:42 10.05.2023 |
Споживання нафти і рідких вуглеводнів (РВВ) у світі в 2023 році становитиме 100,99 млн барелів на добу, йдеться в щомісячному прогнозі Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.
EIA збільшило свій прогноз, озвучений у квітні, на 120 тис. б/д. Міністерство також змінило оцінку попиту на нафту 2022 року, підвищивши її на 10 тис. б/д - із 99,42 млн б/д до 99,43 млн б/д.
Отже, Міненерго США очікує, що світове споживання нафти і РВВ у 2023 році збільшиться на 1,56 млн б/д проти минулого року (прогноз, наданий минулого місяця, - 1,44 млн б/д).
Прогноз споживання нафти і РВВ на 2024 рік також скориговано в бік збільшення - на 20 тис. б/д, до 102,71 млн б/д.
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