Міненерго США злегка підвищило прогнози видобутку нафти за ОПЕК у 2023 році

Міненерго США підвищило прогноз видобутку нафти країнами ОПЕК у 2023 році на 70 тис. барелів за добу, а оцінку виробництва в Росії збільшено на 60 тис. б/д, свідчать дані щомісячного звіту Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.

Отже, відомство злегка скоригувало оцінку нафтовиробництва країнами альянсу після різкого зниження прогнозу минулого місяця на тлі новин про добровільне скорочення видобутку деякими учасниками організації. Тепер EIA очікує, що ОПЕК у 2023 році видобуватиме 33,76 млн б/д, що на 410 тис. б/д менше, ніж у 2022 році.

На думку аналітиків Міненерго США, крім добровільного скорочення нафтовиробництва низкою країн, на загальний видобуток альянсу вплинуть труднощі, що виникли з експортом нафти з півночі Іраку, а також форс-мажорні обставини, що обмежують постачання з Нігерії.

Прогноз EIA видобутку нафти в Росії поточного року підвищено на 60 тис. б/д, до 10,61 млн б/д. Отже, відомство очікує падіння нафтовиробництва в РФ у 2023 році на 330 тис. б/д (прогноз, наданий у квітні, - на 390 тис. б/д).

Міненерго США припускає, що видобуток нафти в РФ у березні та квітні знизився через оголошене добровільне скорочення видобутку на 0,5 млн б/д, а також старт сезону ремонтів на нафтопереробних заводах. За оцінкою відомства, він завершиться в червні, що сприятиме поступовому відновленню нафтовиробництва в другій половині року з 10,4 млн б/д до 10,5 млн б/д.

Водночас відомство, як і раніше, очікує, що світове виробництво рідких вуглеводнів у 2023 році підвищиться на 1,5 млн б/д, до 101,34 млн б/д, через суттєве зростання в країнах, що не входять до ОПЕК, які (за винятком Росії) збільшать видобуток на 2,2 млн б/д у 2023 році.