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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає через несподіване зростання запасів у США

Ціни на нафту впали в середу, завершивши триденне ралі, оскільки несподіване зростання запасів нафти в США викликало побоювання з приводу попиту, а інвестори чекали на дані щодо інфляції, які можуть вплинути на процентні ставки в США.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,01 долара, або 1,3%, до 76,43 долара за барель до 08:55 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 99 центів, або 1, 3%, до 72,72 доларів.

Можливою ознакою послаблення попиту є те, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3,6 млн. барелів за тиждень, що закінчився 5 травня, тоді як запаси бензину зросли на 399 000 барелів, повідомили джерела на ринку у вівторок в Американському інституті нафти. .

Дані не виправдали очікувань восьми аналітиків, опитаних агентством Reuters, щодо скорочення запасів сирої нафти на 900 000 барелів та запасів бензину на 1,2 млн барелів. Дані уряду США із запасів нафти будуть опубліковані в середу.

Несподіване зростання запасів у США поряд зі зниженням імпорту сирої нафти та слабшим зростанням експорту в Китаї у квітні посилили побоювання щодо світового попиту на нафту.

"Ф'ючерси на сиру нафту згорнули скромне зростання вівторка на початку середи, оскільки економічні побоювання займали центральне місце, особливо щодо двох найбільших економік світу", - сказав Вандана Харі, засновник постачальника послуг аналізу ринку нафти Vanda Insights.

У середу ринок очікує на публікацію індексу споживчих цін США (CPI) за квітень.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що інфляція залишається надто високою, і центральний банк знову підніме ставки у разі потреби, навіть незважаючи на те, що Федеральна резервна система відмовилася від рекомендацій щодо необхідності майбутніх підвищень.

Ринок також очікує щомісячного звіту з нафти від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер, щоб зрозуміти, чи потрібно цій групі та її союзникам знову скорочувати видобуток, щоб підтримати ціни.

ОПЕК та її союзники, відомі як ОПЕК+, минулого місяця домовилися скоротити видобуток на 1,16 млн барелів на добу з травня до кінця року.

Тим часом, ринки стежили за коментарями президента США Джо Байдена та провідних республіканських законодавців про підвищення стелі боргу США на 31,4 трильйона доларів, побоюючись безпрецедентного дефолту, якщо Конгрес не вдасться до наступних трьох тижнів.
За матеріалами: investing.com
 

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