Фінансові новини
- |
- 10.05.23
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Нафта дешевшає через несподіване зростання запасів у США
12:57 10.05.2023 |
Нафта марки Brent подешевшала на 1,01 долара, або 1,3%, до 76,43 долара за барель до 08:55 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 99 центів, або 1, 3%, до 72,72 доларів.
Можливою ознакою послаблення попиту є те, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3,6 млн. барелів за тиждень, що закінчився 5 травня, тоді як запаси бензину зросли на 399 000 барелів, повідомили джерела на ринку у вівторок в Американському інституті нафти. .
Дані не виправдали очікувань восьми аналітиків, опитаних агентством Reuters, щодо скорочення запасів сирої нафти на 900 000 барелів та запасів бензину на 1,2 млн барелів. Дані уряду США із запасів нафти будуть опубліковані в середу.
Несподіване зростання запасів у США поряд зі зниженням імпорту сирої нафти та слабшим зростанням експорту в Китаї у квітні посилили побоювання щодо світового попиту на нафту.
"Ф'ючерси на сиру нафту згорнули скромне зростання вівторка на початку середи, оскільки економічні побоювання займали центральне місце, особливо щодо двох найбільших економік світу", - сказав Вандана Харі, засновник постачальника послуг аналізу ринку нафти Vanda Insights.
У середу ринок очікує на публікацію індексу споживчих цін США (CPI) за квітень.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що інфляція залишається надто високою, і центральний банк знову підніме ставки у разі потреби, навіть незважаючи на те, що Федеральна резервна система відмовилася від рекомендацій щодо необхідності майбутніх підвищень.
Ринок також очікує щомісячного звіту з нафти від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер, щоб зрозуміти, чи потрібно цій групі та її союзникам знову скорочувати видобуток, щоб підтримати ціни.
ОПЕК та її союзники, відомі як ОПЕК+, минулого місяця домовилися скоротити видобуток на 1,16 млн барелів на добу з травня до кінця року.
Тим часом, ринки стежили за коментарями президента США Джо Байдена та провідних республіканських законодавців про підвищення стелі боргу США на 31,4 трильйона доларів, побоюючись безпрецедентного дефолту, якщо Конгрес не вдасться до наступних трьох тижнів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські аграрії залучили майже ₴30 мільярдів кредитів
|Нафта дешевшає через несподіване зростання запасів у США
|Міненерго США підвищило прогноз споживання нафти у світі в 2023 р. до 101 млн б/д
|Міненерго США злегка підвищило прогнози видобутку нафти за ОПЕК у 2023 році
|«Нібулон» має намір розширити потужності філії в порту Ізмаїла
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.05.23
Бізнес
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008
|Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро