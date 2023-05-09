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Пальне здешевшало у великих мережах АЗС
14:45 09.05.2023 |
Великі роздрібні мережі АЗС із 8 по 9 травня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1,49 і 1,50 грн/л, до 46,50 і 46,29 грн/л відповідно. Стандартна «п’ятірка» і фірмова «п’ятірка» у цих мережах втратили по 1 грн/л.
Відкоригували вартість бензину у бік зменшення також AMIC (-17 коп./л) і «БРСМ-Нафта» (-18 коп./л). На станціях VostokGaz у рамках акційної пропозиції бензин А-95 здешевшав на 2,5 грн/л, до 41,39 грн/л.
Окрім цього, у мережах «БРСМ-Нафта», AMIC, «Автотранс», Ovis і VostokGaz на 0,22-2,5 грн/л здешевшало дизельне пальне (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 8 по 9 травня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
47,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,01
|
46,50
|
-1,49
|
WOG
|
47,99
|
-1,00
|
49,99
|
-1,01
|
46,49
|
-1,50
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
AMIC
|
46,54
|
-0,08
|
46,99
|
-0,17
|
45,94
|
-0,96
|
Shell
|
48,31
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
47,89
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
43,30
|
-0,18
|
41,70
|
-0,22
|
KLO
|
45,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
U.GO
|
45,24
|
0,00
|
46,95
|
0,00
|
44,81
|
0,00
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
44,73
|
-1,25
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
43,90
|
0,00
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
Chipo
|
43,27
|
0,00
|
42,33
|
0,00
|
Авантаж 7
|
42,50
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
Prime
|
43,50
|
0,00
|
40,90
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
Кворум
|
43,48
|
0,00
|
43,48
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Mango
|
43,74
|
0,00
|
42,91
|
0,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
43,99
|
-2,00
|
VST
|
43,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
0,00
|
41,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
41,39
|
-2,50
|
41,39
|
-2,50
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Neftek
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
46,23
|
-0,28
|
48,19
|
-0,40
|
45,22
|
-0,49
|
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