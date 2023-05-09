Пальне здешевшало у великих мережах АЗС

Великі роздрібні мережі АЗС із 8 по 9 травня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1,49 і 1,50 грн/л, до 46,50 і 46,29 грн/л відповідно. Стандартна «п’ятірка» і фірмова «п’ятірка» у цих мережах втратили по 1 грн/л.

Відкоригували вартість бензину у бік зменшення також AMIC (-17 коп./л) і «БРСМ-Нафта» (-18 коп./л). На станціях VostokGaz у рамках акційної пропозиції бензин А-95 здешевшав на 2,5 грн/л, до 41,39 грн/л.

Окрім цього, у мережах «БРСМ-Нафта», AMIC, «Автотранс», Ovis і VostokGaz на 0,22-2,5 грн/л здешевшало дизельне пальне (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 8 по 9 травня, грн/л: