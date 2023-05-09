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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються на обережній торгівлі напередодні даних щодо інфляції в США

 

Ціни на нафту впали у вівторок, втративши частину сильного зростання на попередніх двох сесіях, тоді як ринок залишався обережним напередодні даних про інфляцію в США за квітень, які матимуть ключове значення для наступного рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою.

Ціна на нафту марки Brent знизилася на 30 центів, або 0,4%, до 76,71 долара, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 26 центів, або 0,4%, до 72,90 долара о 03:40 за Грінвічем.

Обидва контракти подорожчали на понад 2% на попередній торговій сесії.

«Ціни на нафту дещо відновилися за останні дві сесії, тому зараз час для паузи... без будь-яких реальних позитивних даних», - сказав Сувро Саркар, провідний аналітик з енергетики в DBS Bank.

«Сьогодні ринок виявляє обережність напередодні даних щодо інфляції... У зв'язку з різким скороченням чистих довгих позицій за останні два тижні багато трейдерів уже залишили ринок, тому низькі обсяги».

Дані щодо інфляції споживчих цін у США за квітень будуть опубліковані у середу.

ФРС підвищила ставки минулого тижня, що може стати останнім підвищенням у циклі посилення. Він відмовився від рекомендацій щодо необхідності майбутніх підвищень, оскільки інфляційний тиск почав слабшати.

Минулого місяця споживачі в США заявили, що очікують на незначне зниження інфляції через рік, як показав звіт Федеральної резервної системи Нью-Йорка, опублікований у понеділок.

У той час як ринки нафти різко впали минулого тижня, в п'ятницю та понеділок ціни зросли, оскільки побоювання з приводу рецесії в США, найбільшому споживачі нафти у світі, ослабли, а деякі трейдери визнали тритижневе падіння цін на нафту через побоювання щодо попиту перебільшеним.

"Ринок нафти був надзвичайно перепроданий, і, ймовірно, він продовжуватиме стабілізуватися доти, поки Волл-стріт все ще впевнена, що ФРС знизить ставки наприкінці цього року", - зазначає старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Цього місяця розпочинається раунд добровільних скорочень видобутку деякими членами Організації країн-експортерів нафти та їх союзниками, які разом називаються ОПЕК+, і група проведе своє наступне засідання 4 червня.

«З цього моменту ціни на нафту не зможуть так сильно зрости, враховуючи всі побоювання з приводу зростання попиту, але високі очікування на те, що ОПЕК+ спробує утримати ціни вище за рівень 70 доларів за барель», - йдеться у замітці Мої.

Також підтримуючи ціни на нафту, канадська провінція Альберта оголосила надзвичайний стан на вихідних у зв'язку з лісовими пожежами, які призвели до переміщення майже 30 000 осіб і змусили виробників енергії закрити не менше 280 000 барелів нафтового еквівалента на день, що становить понад 3% канадського видобутку.
За матеріалами: investing.com
 

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