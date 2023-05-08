Роздрібні ціни на дизельне пальне знизилися. Ціни на бензин зросли, автогаз без змін

У зверненні до народу 9 травня минулого року Зеленський заявив: "Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії". Знадобився ще рік великої війни з Росією, щоб на Банковій концепція змінилася.