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Роздрібні ціни на дизельне пальне знизилися. Ціни на бензин зросли, автогаз без змін
15:50 08.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,47 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне пальне - 45,71 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 21, 81 грн. за літр (0,00 грн.).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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