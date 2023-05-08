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Оптові ціни втратили за тиждень 1-1,25 грн/л
12:36 08.05.2023 |
Гуртові партії дизельного пального за тиждень (з 28 квітня по 5 травня) знизилися на 1,25 грн/л , а вартість бензину А-95 просіла на 1 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Ціни на дизпальне у п'ятницю у середньому були на позначці 34 грн/л, а торгівля провадилась у широкому діапазоні 31-38,5 грн/л, що на 0,5-1 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.
У південному регіоні дизпальне можна було придбати в межах 31-36 грн/л, а за тиждень середня ціна тут знизилася на 0,75 грн/л, до 32,75 грн/л.
У західному регіоні ДП торгувалось за 31,25-36 грн/л, при цьому середня ціна впала на 1,25 грн/л, до 33,75 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП знизились на 0,5-1 грн/л (33-38,5 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 34 грн/л і 35,25 грн/л відповідно.
У східному регіоні дизельне пальне пропонувалось у межах 35-38,5, а за тиждень вартість дизпального тут зменшилась на 0,5 грн/л, до 35,25 грн/л.
Вартість ДП на південному кордоні з 28 квітня по 5 травня знизилася на 1 грн/л, до 31 грн/л, в свою чергу на західних пропускних пунктах дизпальне просіло на 1,25 грн/л, до 31,75 грн/л.
У середньому у країні бензин А-95 у п'ятницю можна було придбати за 35 грн/л, а торгівельний діапазон на цей ресурс був у межах 32-37 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,5-1 грн/л.
У південному й західному регіонах країни «п'ятірка» пропонувалась за 32-36 грн/л, дорожче пропонувався ресурс А-95 у північному й центральному регіонах - за 33-37,5 грн/л. Вартість бензину А-92, порівняно з минулим тижнем, знизилася на 0,75 грн/л, до 32,75 грн/л.
Ціна на бензин А-95 за тиждень на західному кордоні знизилася на 0,25 грн/л, до 32 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна «п'ятірки» не змінилася і тримається на рівні 34,5 грн/л.
«Зниження котирувань на зовнішніх ринках, що триває вже який тиждень поспіль, змушує операторів знижувати свої прайси, минулої п'ятниці були пропозиції ДП за 32 грн/л, сьогодні на ринку дизель уже пропонується за 31 грн/л. У торгівлі пальним уже немає ніякої економіки, що вже казати про перспективи наступного тижня», - каже співрозмовник enkorr.
Раніше enkorr повідомляв, що котирування на бензини і ДП у Середземномор'ї й портах північної Європи з 27 квітня по 4 травня знизились на $58/т і $51/т відповідно.
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