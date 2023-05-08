Ціни на нафту зростають, оскільки побоювання рецесії починають зникати

Ціни на нафту трохи зросли в понеділок, оскільки трейдери зберігали обережність, незважаючи на побоювання, що відступають, з приводу рецесії в США, яка призвела до першого з листопада тритижневого зниження цін.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 11 центів, або 0,2%, до 75,41 долара за барель о 02:52 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 12 центів, а також на 0,2%, до 71,46 долара.

«Відскок нафти пішов за поверненням акцій енергетичних компаній на Волл-стріт минулої п'ятниці після того, як США опублікували сильні дані про зайнятість, які послабили побоювання з приводу економічної рецесії, що насувається, та призвела до розпродажів на початку тижня», - сказала Тіна Тенг, Аналітик CMC Markets.

Побоювання, що банківська криза в США уповільнить економіку і знизить попит на паливо у найбільшій у світі країні-споживачі нафти, призвели до того, що еталонний індекс Brent минулого тижня впав на 5,3%, а WTI впав на 7,1%.

Проте хороший звіт про зайнятість у США за квітень, слабкіший долар та очікування скорочення пропозиції на червневому засіданні Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, разом званих ОПЕК+, допомогли у п'ятницю індексам відновитися приблизно на 4% кожен.

"Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися, оскільки трейдери енергоресурсів чекають, чи не просигналізує ОПЕК+, що вони готові ще більше скоротити видобуток", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Аналітики Goldman Sachs заявили в суботній замітці, що побоювання з приводу короткострокового попиту через стрес у банківській системі США та уповільнення промислового виробництва, а також збільшення світової пропозиції через обмежене дотримання скорочень ОПЕК+ було «перебільшено».

Інвестиційний банк зберіг прогноз ціни на нафту марки Brent на рівні 95 доларів за барель до грудня та 100 доларів до квітня. Аналітики ANZ Research заявили, що, на їхню думку, увага ринку тепер зміститься з економічних міркувань на скорочення постачання нафти.

Очікується, що в середу Сполучені Штати опублікують дані щодо інфляції споживчих цін за квітень, що може дати додаткові відомості про рух процентних ставок на тлі широких очікувань, що Федеральна резервна система США призупинить підвищення ставок.

Трейдери цього тижня також уважно стежитимуть за економічними показниками Китаю, включаючи показники торгівлі, інфляції, кредитування та грошової маси за квітень, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати відновлення економіки другого за величиною у світі споживача нафти.

"Ціни на сиру нафту можуть продовжити рости попутним вітром", - сказав Тен з CMC Markets.