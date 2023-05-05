Упродовж тижня на АЗС дешевшало передовсім ДП і «п'ятірка»

За тиждень із 28 квітня по 5 травня 2023 року активніше дешевшало дизельне пальне, яке за цей час просіло на 20 копійок на літрі - до 45,71 грн/л. Водночас бензини втратили по 7 копійок на літрі й здешевшали до 46,47 грн/л і 48,59 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, майже 4 грн на літрі (-3,95 грн/л) дизельне пальне втратило у мережі АЗС «Олас», де воно здешевшало до 41,50 грн/л. У цій мережі на 0,4 грн/л здешевшав і бензин А-95, до 43,50 грн/л.

Найменше - 7 копійок на літрі - втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,90 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 42 копійок до 1,46 грн на літрі ДП, тож наразі дизель продається в діапазоні 40,90-47,99 грн/л (див. табл.).

Темпи здешевшання бензинів наразі виглядають скромнішими: «п'ятірка» просіла від 7 копійок (АМІК) до 1 гривні (VostokGaz) і торгується у мережах АЗС за 41,89- 48,99 грн/л, «п'ятірка+» на АЗК двох мереж, АМІК і «БРСМ-Нафти», втратила на літрі по 33 копійки - до 47,16 грн/л і 43,35 грн/л відповідно. Решта мереж ціну на А-95+ не змінювали.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗСі з 28 квітня по 5 травня 2023 р., грн/л: