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Упродовж тижня на АЗС дешевшало передовсім ДП і «п'ятірка»
13:27 05.05.2023 |
За тиждень із 28 квітня по 5 травня 2023 року активніше дешевшало дизельне пальне, яке за цей час просіло на 20 копійок на літрі - до 45,71 грн/л. Водночас бензини втратили по 7 копійок на літрі й здешевшали до 46,47 грн/л і 48,59 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, майже 4 грн на літрі (-3,95 грн/л) дизельне пальне втратило у мережі АЗС «Олас», де воно здешевшало до 41,50 грн/л. У цій мережі на 0,4 грн/л здешевшав і бензин А-95, до 43,50 грн/л.
Найменше - 7 копійок на літрі - втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,90 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 42 копійок до 1,46 грн на літрі ДП, тож наразі дизель продається в діапазоні 40,90-47,99 грн/л (див. табл.).
Темпи здешевшання бензинів наразі виглядають скромнішими: «п'ятірка» просіла від 7 копійок (АМІК) до 1 гривні (VostokGaz) і торгується у мережах АЗС за 41,89- 48,99 грн/л, «п'ятірка+» на АЗК двох мереж, АМІК і «БРСМ-Нафти», втратила на літрі по 33 копійки - до 47,16 грн/л і 43,35 грн/л відповідно. Решта мереж ціну на А-95+ не змінювали.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗСі з 28 квітня по 5 травня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
05.05.23
|
Зм.
|
05.05.23
|
Зм.
|
05.05.23
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
AMIC
|
46,62
|
-0,07
|
47,16
|
-0,33
|
46,90
|
-0,07
|
Shell
|
48,31
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
47,89
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
43,35
|
-0,33
|
41,81
|
-1,21
|
KLO
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
U.GO
|
45,24
|
-0,43
|
46,95
|
0,00
|
44,81
|
-0,86
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
45,98
|
0,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
43,90
|
0,00
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
Chipo
|
43,43
|
-0,50
|
42,57
|
-0,93
|
Авантаж 7
|
42,50
|
-0,50
|
42,50
|
-1,00
|
Prime
|
43,50
|
-0,40
|
40,90
|
-0,60
|
Укр-Петроль
|
43,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
Кворум
|
43,48
|
-0,80
|
43,48
|
-1,40
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
43,99
|
-1,46
|
Mango
|
43,74
|
-0,42
|
42,91
|
-0,42
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
VST
|
41,90
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
43,50
|
-0,40
|
41,50
|
-3,95
|
VostokGaz
|
41,89
|
-1,00
|
41,89
|
-0,50
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
43,99
|
-0,50
|
RLS
|
40,00
|
0,00
|
42,50
|
0,00
|
41,00
|
0,00
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Neftek
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
46,47
|
-0,07
|
48,59
|
-0,07
|
45,71
|
-0,20
|
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