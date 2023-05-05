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АНАЛІТИКА

Упродовж тижня на АЗС дешевшало передовсім ДП і «п'ятірка»

 

За тиждень із 28 квітня по 5 травня 2023 року активніше дешевшало дизельне пальне, яке за цей час просіло на 20 копійок на літрі - до 45,71 грн/л. Водночас бензини втратили по 7 копійок на літрі й здешевшали до 46,47 грн/л і 48,59 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, майже 4 грн на літрі (-3,95 грн/л) дизельне пальне втратило у мережі АЗС «Олас», де воно здешевшало до 41,50 грн/л. У цій мережі на 0,4 грн/л здешевшав і бензин А-95, до 43,50 грн/л.

Найменше - 7 копійок на літрі - втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,90 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 42 копійок до 1,46 грн на літрі ДП, тож наразі дизель продається в діапазоні 40,90-47,99 грн/л (див. табл.).

Темпи здешевшання бензинів наразі виглядають скромнішими: «п'ятірка» просіла від 7 копійок (АМІК) до 1 гривні (VostokGaz) і торгується у мережах АЗС за 41,89- 48,99 грн/л, «п'ятірка+» на АЗК двох мереж, АМІК і «БРСМ-Нафти», втратила на літрі по 33 копійки - до 47,16 грн/л і 43,35 грн/л відповідно. Решта мереж ціну на А-95+ не змінювали.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗСі з 28 квітня по 5 травня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

05.05.23

Зм.

05.05.23

Зм.

05.05.23

Зм.

ОККО

48,99

0,00

51,00

0,00

47,99

0,00

WOG

48,99

0,00

51,00

0,00

47,99

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

45,00

0,00

46,00

0,00

44,50

0,00

AMIC

46,62

-0,07

47,16

-0,33

46,90

-0,07

Shell

48,31

0,00

50,90

0,00

47,89

0,00

SOCAR

48,99

0,00

50,99

0,00

47,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

43,35

-0,33

41,81

-1,21

KLO

46,99

0,00

48,99

0,00

45,99

0,00

U.GO

45,24

-0,43

46,95

0,00

44,81

-0,86

Автотранс

46,98

0,00

    

45,98

0,00

UPG

45,50

0,00

47,50

0,00

43,90

0,00

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

45,99

0,00

Chipo

43,43

-0,50

    

42,57

-0,93

Авантаж 7

42,50

-0,50

    

42,50

-1,00

Prime

43,50

-0,40

    

40,90

-0,60

Укр-Петроль

43,00

0,00

    

42,50

0,00

Кворум

43,48

-0,80

    

43,48

-1,40

Рур груп

45,99

0,00

    

43,99

-1,46

Mango

43,74

-0,42

    

42,91

-0,42

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

45,99

0,00

VST

41,90

0,00

    

42,00

0,00

Олас

43,50

-0,40

    

41,50

-3,95

VostokGaz

41,89

-1,00

    

41,89

-0,50

Маркет

43,49

0,00

    

43,99

-0,50

RLS

40,00

0,00

42,50

0,00

41,00

0,00

Катрал

44,99

0,00

    

43,99

0,00

Neftek

46,99

0,00

49,99

0,00

46,99

0,00

Середня ціна в Україні

46,47

-0,07

48,59

-0,07

45,71

-0,20
За матеріалами: EnKorr
 

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