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Нафта зростає, але вже третій тиждень падає через проблеми із попитом
08:13 05.05.2023 |
Ціни на нафту трохи зросли на азіатських ранкових торгах у п'ятницю, але вже третій тиждень поспіль зазнають збитків після того, як ринки стали свідками різкого падіння через побоювання щодо ослаблення економіки США та уповільнення попиту в Китаї.
Нафта марки Brent зросла на 30 центів, або 0,4%, до 72,80 долара за барель о 02:50 за Гринвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 30 центів, або 0,4%, 68,86 долара за барель після чотириденних втрат.
За тиждень Brent мала закритися на 8,5%, а WTI - на 10,3%.
"Це був подвійний удар по цінах на нафту", - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG у Сінгапурі.
«Відновлення банківських наслідків у США (викликало) побоювання з приводу ширшого зараження і посилення розмов про рецесію, тоді як несподіване скорочення виробничої діяльності в Китаї підірвало оптимізм, що відродився, щодо перспектив попиту на нафту», - зазначив він.
Побоювання щодо регіональної банківської кризи в США збереглися після того, як PacWest Bancorp заявила, що планує вивчити стратегічні варіанти.
У Китаї активність фабрик несподівано скоротилася у квітні, оскільки замовлення впали, а низький внутрішній попит загальмував виробничий сектор.
Активність у сфері послуг у Китаї зростала протягом квітня, хоча темпи цього зростання сповільнилися, як показали дані у п'ятницю.
Проте очікування потенційного скорочення поставок на наступній зустрічі ОПЕК+ у червні надали деяку підтримку цінам, сказав Кельвін Вонг, старший ринковий аналітик OANDA у Сінгапурі.
"Вчорашнє різке внутрішньоденне зниження ф'ючерсів на нафту марки WTI зупинилося на ключовому рівні підтримки в розмірі 61,85 долара США... учасники ринку, схоже, мали на увазі, що це потенційний "мінімум", створений ОПЕК+", - сказав Вонг.
Трейдери зосереджені на публікації даних із зайнятості в США за квітень, які будуть опубліковані сьогодні, сподіваючись, що вони допоможуть оцінити стан економіки, а також на коментарях щодо грошово-кредитної політики від президента ФРБ Сент-Луїса Джеймса Булларда та президента ФРБ Міннеаполісу Ніла Кашкарі.
Інвестори тепер загалом очікують, що ФРС призупинить підвищення ставок на своєму червневому засіданні після того, як центральний банк США відмовився від слів про те, що він «передбачає» подальше підвищення ставок у своїй політичній заяві.
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