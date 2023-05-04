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Роздрібні ціни на бензин та дизельне знизилися. Автогаз без змін
15:55 04.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,54 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 45,79 гривень за літр (-0,06 гривень), на автогаз - 21, 82 гривні за літр (0,00 гривень).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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