Ціни на нафту відновлюються після триденного падіння; занепокоєння щодо попиту зберігається

Ціни на нафту трохи відновилися у четвер, але не змогли компенсувати падіння більш ніж на 9% у попередні три дні, оскільки побоювання щодо попиту з боку основних споживачів переважили сигнали про те, що США можуть призупинити підвищення процентних ставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або 0,2%, до 72,50 долара за барель о 02:57 за Грінвічем. Однак із п'ятниці ціна на нафту марки Brent впала більш ніж на 9%, а раніше у четвер впала до 71,28 долара.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2 центи до 68,62 долара за барель. WTI впала майже на 11% із п'ятниці до закриття середи, а в четвер упала до $63,64.

Цього тижня ціни впали на тлі ознак слабкого зростання виробництва в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, і після того, як США, найбільший у світі споживач нафти, у середу підняли відсоткові ставки до найвищого рівня з 2007 року, що загрожує майбутньому економічному зростанню в цій країні.

Проте, враховуючи деяке позитивне зростання в секторі послуг США та очікування того, що скорочення виробництва великими виробниками, яке розпочалося цього місяця, обмежить пропозицію, інвестори та аналітики знову викуповують ринок.

"Нафта починає знаходити деяку підтримку, оскільки всі погані новини про попит і пропозицію вже враховані в цінах", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Хоча ФРС підвищила відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту, як і очікувалося, це дало зрозуміти, що може призупинити подальше підвищення, щоб дати чиновникам час оцінити наслідки недавніх банкрутств банків та дочекатися ясності у суперечці щодо підвищення стелі боргу США.

Крах третього банку США з березня, викликаний їхньою нездатністю керувати відсотковими ставками, що зростають, також чинив тиск на фінансові ринки в цілому.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+, розпочали добровільне скорочення видобутку приблизно на 1,16 млн барелів на день на початку цього місяця, і очікується, що це підтримає ринок у прийдешньому літньому періоді пікового попиту.

"Схоже, що на ОПЕК+ буде чинитись тиск, щоб нарешті показати, що вони можуть виконати ці квоти на скорочення видобутку і, можливо, можуть сигналізувати про майбутні скорочення", - сказав Мойя.

Інвестори також очікують на події від Європейського центрального банку, який збирається підвищити відсоткові ставки сьоме засідання поспіль у четвер.

Побоювання з приводу попиту з боку Китаю продовжують чинити тиск на ринок, особливо після того, як опитування приватного сектору в четвер показало, що активність фабрик у квітні несподівано знизилася через послаблення внутрішнього попиту.