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Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні знизилися
16:15 03.05.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,55 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 45,85 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 21, 82 гривні за літр (-0,01 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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