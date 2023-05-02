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АНАЛІТИКА

Нафта тримається стабільно, оскільки економічні побоювання переважують потенційний дефіцит сирої нафти

 

Ціни на нафту залишалися стабільними під час азіатських торгів у вівторок на тлі змішаних даних із Китаю, а також на тлі того, що ринок зважував прогнози скорочення запасів сирої нафти з очікуваннями на підвищення процентної ставки в США.

Нафта марки Brent подорожчала на 7 центів до 79,38 долара за барель до 04:25 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 11 центів до 75,77 долара за барель. Обидва зразки впали більш ніж на 1 долар за останню сесію.

Виробнича активність у Китаї несподівано впала у квітні, як показали офіційні дані у неділю, що стало першим із грудня зниженням індексу менеджерів із закупівель у обробній промисловості.

Очікувалося, що промислове та економічне відновлення Китаю після пандемії коронавірусу підвищить попит цього року.

"Сира нафта впала після того, як слабкі економічні дані з Китаю викликали побоювання з приводу нерівномірного відновлення", - заявили аналітики у замітці ANZ Research, посилаючись на дані виробничої активності Китаю.

Проте є позитивні ознаки відновлення, засновані на витратах під час п'ятиденного свята Золотого тижня в найбільшому у світі імпортері нафти, додав ANZ.

«Державна телерадіомовна компанія CCTV повідомила, що продаж великих компаній роздрібної торгівлі та громадського харчування зріс на 21% у річному обчисленні, згідно з даними Міністерства торгівлі. Країною було здійснено рекордну кількість залізничних рейсів - 19,7 млн. Очікується також, що трафік зросте на 20%. вище, ніж 2019 року, повідомляють місцеві ЗМІ».

У минулі вихідні CCTV повідомило, що пасажиропотік у перший день свята Дня праці в Китаї зріс на 151,8% порівняно з тим же днем минулого року, а кількість авіаперевезень, автомобільних, водних та залізничних перевезень зросла до 56,99 млн. у перший день свята. святковий день.

Тим часом опитування, проведене в понеділок, показало, що запаси сирої нафти в США, як очікується, скорочуються третій тиждень поспіль, що надає деяку підтримку ринку.

Опитування було проведено напередодні звітів галузевої групи Американського інституту нафти, які мають бути опубліковані о 16.30 за східним часом. EDT (20:30 за Грінвічем) у вівторок, та Управління енергетичної інформації, статистичний підрозділ Міністерства енергетики США, о 10:30 (14:30 за Грінвічем) у середу.

Проте очікується, що Федеральна резервна система США, яка засідає у вівторок та середу, підвищить відсоткові ставки ще на 25 базисних пунктів. Підвищення відсоткові ставки часто знижує попит.

Банківські побоювання також чинили тиск на нафту в останні тижні, і у зв'язку з банкрутством третьої великої установи США за два місяці регулюючі органи США захопили First Republic Bank у вихідні напередодні операції, в рамках якої JPMorgan купив більшу частину його активів.
За матеріалами: investing.com
 

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