Гурт нафтопродуктів: ДП продають уже за 32 грн/л

Останній тиждень квітня (з 21 по 28 квітня) в гурті завершується зниженням цін на дизельне пальне на 1,25 грн/л, а вартість бензину А-95 за цей же період не змінилася і тримається на позначці 36 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП в п'ятницю пропонувались у середньому за 35,25 грн/л, а торгівля велася у межах 32-39 грн/л, що на 0,5-1 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.

Мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 32-36 грн/л, за тиждень середня ціна тут просіла на 1,5 грн/л, до 33,5 грн/л. Трохи дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - 33-37 грн/л, середня ціна спустилась у цьому регіоні дещо менше - на 0,75 грн/л, до 35 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП знизились на 0,5-1 грн/л (33,5-39 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 35,5 грн/л і 36 грн/л відповідно. У східному регіоні дизельне пальне пропонувалось у межах 36-39, а за тиждень вартість дизпального зменшилась на 1,25 грн/л, до 35,75 грн/л.

Ціна на ДП на південному кордоні за тиждень знизилася на 0,75 грн/л, до 32,75 грн/л, в свою чергу на західних пропускних пунктах дизпальне просіло на 1 грн/л, до 33,25 грн/л.

Бензинові партії 28 квітня торгувались у межах 32-38 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,25-0,5 грн/л.

Пропозиції «п'ятірки» у південному й західному регіонах країни були у межах 32-37 грн/л, у північному й центральному регіонах А-95 можна було придбати дещо дорожче - за 33-38 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 0,25 грн/л, до 33,5 грн/л, здебільшого це ресурс внутрішнього виробництва.

Варто зазначити, що все більш серйозну конкуренцію імпортованому ресурсу на ринку України складає пальне внутрішнього виробництва (як бензини, так і ДП) завдяки своїй низькій ціні. Пальне українського виробництва вже торгується не тільки в центральному й східному регіонах країни, але й складає суттєву конкуренцію в гурті у західних і північних областях країни.

За тиждень вартість бензину А-95 на західному кордоні знизилася на 0,75 грн/л, до 32,25 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна «п'ятірки» не змінилася і тримається на рівні 34,5 грн/л.

«Зниження цін на зовнішніх ринках спонукає операторів спускати свої прайси на нафтопродукти. Для ДП уже бачимо 32 грн/л на півдні країни, наступного тижня ціна, можливо, буде ще нижчою», - зазначив один зі співрозмовників enkorr. Він також додав, що для бензинів не відбулося такого зниження ціни, оскільки ринок високооктану в квітні «підсох», а попит, навпаки, дещо збільшився.