Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гурт нафтопродуктів: ДП продають уже за 32 грн/л

 

Останній тиждень квітня (з 21 по 28 квітня) в гурті завершується зниженням цін на дизельне пальне на 1,25 грн/л, а вартість бензину А-95 за цей же період не змінилася і тримається на позначці 36 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП в п'ятницю пропонувались у середньому за 35,25 грн/л, а торгівля велася у межах 32-39 грн/л, що на 0,5-1 грн/л менше порівняно з минулим тижнем.

Мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 32-36 грн/л, за тиждень середня ціна тут просіла на 1,5 грн/л, до 33,5 грн/л. Трохи дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - 33-37 грн/л, середня ціна спустилась у цьому регіоні дещо менше - на 0,75 грн/л, до 35 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП знизились на 0,5-1 грн/л (33,5-39 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 35,5 грн/л і 36 грн/л відповідно. У східному регіоні дизельне пальне пропонувалось у межах 36-39, а за тиждень вартість дизпального зменшилась на 1,25 грн/л, до 35,75 грн/л.

Ціна на ДП на південному кордоні за тиждень знизилася на 0,75 грн/л, до 32,75 грн/л, в свою чергу на західних пропускних пунктах дизпальне просіло на 1 грн/л, до 33,25 грн/л.

Бензинові партії 28 квітня торгувались у межах 32-38 грн/л, за тиждень цей діапазон просів на 0,25-0,5 грн/л.

Пропозиції «п'ятірки» у південному й західному регіонах країни були у межах 32-37 грн/л, у північному й центральному регіонах А-95 можна було придбати дещо дорожче - за 33-38 грн/л. Вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 0,25 грн/л, до 33,5 грн/л, здебільшого це ресурс внутрішнього виробництва.

Варто зазначити, що все більш серйозну конкуренцію імпортованому ресурсу на ринку України складає пальне внутрішнього виробництва (як бензини, так і ДП) завдяки своїй низькій ціні. Пальне українського виробництва вже торгується не тільки в центральному й східному регіонах країни, але й складає суттєву конкуренцію в гурті у західних і північних областях країни.

За тиждень вартість бензину А-95 на західному кордоні знизилася на 0,75 грн/л, до 32,25 грн/л, на південних пропускних пунктах ціна «п'ятірки» не змінилася і тримається на рівні 34,5 грн/л.

«Зниження цін на зовнішніх ринках спонукає операторів спускати свої прайси на нафтопродукти. Для ДП уже бачимо 32 грн/л на півдні країни, наступного тижня ціна, можливо, буде ще нижчою», - зазначив один зі співрозмовників enkorr. Він також додав, що для бензинів не відбулося такого зниження ціни, оскільки ринок високооктану в квітні «підсох», а попит, навпаки, дещо збільшився.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1322
  0,2139
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3800  0,06 0,17 38,0293  0,03 0,09
EUR 40,7993  0,00 0,01 41,7654  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес