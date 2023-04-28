За тиждень у роздробі в основному здешевшало дизпальне

Упродовж тижня із 21-го по 28 квітня 2023 року дешевшало передовсім дизельне пальне, яке за цей час скинуло в середньому 15 копійок на літрі - до 45,88 грн/л. Водночас бензини просіли на 2 (А-95) і 8 (А-95+) копійок, до 46,55 грн/л і 48,65 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, найбільше здешевшання дизельного пального - 2 грн/л - відбулося у мережі АЗС Prime, до 41,50 грн/л. У цій мережі на 0,9 грн/л здешевшав і бензин А-95, до 43,90 грн/л.

Найменше - 4 копійки на літрі - втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,97 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 38 копійок до 1,80 грн на літрі ДП, тож наразі дизель продається в діапазоні 41,50-47,99 грн/л (див. табл.).

Бензин дешевшав скромніше: «п'ятірка» просіла від 10 копійок («Укр-Петроль») до 1 гривні («Авантаж 7») і торгується у мережах АЗС за 41,90- 48,99 грн/л, «п'ятірка+» втратила на літрі 50-80 копійок, але ціна на цей вид пального просіла тільки у двох мережах АЗС, АМІК і «БРСМ-Нафта» відповідно.



