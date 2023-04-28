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За тиждень у роздробі в основному здешевшало дизпальне
15:41 28.04.2023 |
Упродовж тижня із 21-го по 28 квітня 2023 року дешевшало передовсім дизельне пальне, яке за цей час скинуло в середньому 15 копійок на літрі - до 45,88 грн/л. Водночас бензини просіли на 2 (А-95) і 8 (А-95+) копійок, до 46,55 грн/л і 48,65 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Як видно з таблиці, найбільше здешевшання дизельного пального - 2 грн/л - відбулося у мережі АЗС Prime, до 41,50 грн/л. У цій мережі на 0,9 грн/л здешевшав і бензин А-95, до 43,90 грн/л.
Найменше - 4 копійки на літрі - втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,97 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 38 копійок до 1,80 грн на літрі ДП, тож наразі дизель продається в діапазоні 41,50-47,99 грн/л (див. табл.).
Бензин дешевшав скромніше: «п'ятірка» просіла від 10 копійок («Укр-Петроль») до 1 гривні («Авантаж 7») і торгується у мережах АЗС за 41,90- 48,99 грн/л, «п'ятірка+» втратила на літрі 50-80 копійок, але ціна на цей вид пального просіла тільки у двох мережах АЗС, АМІК і «БРСМ-Нафта» відповідно.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 квітня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
28.04.23
|
Зм.
|
28.04.23
|
Зм.
|
28.04.23
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
AMIC
|
46,68
|
0,00
|
47,49
|
-0,50
|
46,97
|
-0,04
|
Shell
|
48,31
|
0,00
|
50,90
|
0,00
|
47,89
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
43,68
|
-0,80
|
43,02
|
-0,38
|
KLO
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
45,99
|
-1,00
|
U.GO
|
45,67
|
0,00
|
46,95
|
0,00
|
45,67
|
0,00
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
45,98
|
0,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
43,90
|
0,00
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
Chipo
|
43,93
|
-0,40
|
43,50
|
-0,42
|
Авантаж 7
|
43,00
|
-1,00
|
43,50
|
0,00
|
Prime
|
43,90
|
-0,90
|
41,50
|
-2,00
|
Укр-Петроль
|
43,00
|
-0,10
|
42,50
|
-0,50
|
Кворум
|
44,28
|
0,00
|
44,88
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
Mango
|
44,16
|
0,00
|
43,32
|
-0,75
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
VST
|
41,90
|
0,90
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
43,90
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
VostokGaz
|
42,89
|
0,00
|
42,39
|
-0,50
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
44,49
|
-1,00
|
Green Wave
|
45,50
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
43,99
|
-1,80
|
Neftek
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
46,55
|
-0,02
|
48,65
|
-0,08
|
45,88
|
-0,15
|
|
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