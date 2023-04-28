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АНАЛІТИКА

За тиждень у роздробі в основному здешевшало дизпальне

 

Упродовж тижня із 21-го по 28 квітня 2023 року дешевшало передовсім дизельне пальне, яке за цей час скинуло в середньому 15 копійок на літрі - до 45,88 грн/л. Водночас бензини просіли на 2 (А-95) і 8 (А-95+) копійок, до 46,55 грн/л і 48,65 грн/л відповідно. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Як видно з таблиці, найбільше здешевшання дизельного пального - 2 грн/л - відбулося у мережі АЗС Prime, до 41,50 грн/л. У цій мережі на 0,9 грн/л здешевшав і бензин А-95, до 43,90 грн/л.

Найменше - 4 копійки на літрі - втратив дизель у мережі АЗК АМІК, до 46,97 грн/л. Решта мереж скинули в ціні від 38 копійок до 1,80 грн на літрі ДП, тож наразі дизель продається в діапазоні 41,50-47,99 грн/л (див. табл.).

Бензин дешевшав скромніше: «п'ятірка» просіла від 10 копійок («Укр-Петроль») до 1 гривні («Авантаж 7») і торгується у мережах АЗС за 41,90- 48,99 грн/л, «п'ятірка+» втратила на літрі 50-80 копійок, але ціна на цей вид пального просіла тільки у двох мережах АЗС, АМІК і «БРСМ-Нафта» відповідно.


Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 квітня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

28.04.23

Зм.

28.04.23

Зм.

28.04.23

Зм.

ОККО

48,99

0,00

51,00

0,00

47,99

0,00

WOG

48,99

0,00

51,00

0,00

47,99

0,00

Авіас

47,00

0,00

47,50

0,00

47,00

0,00

Укрнафта

45,00

0,00

46,00

0,00

44,50

0,00

AMIC

46,68

0,00

47,49

-0,50

46,97

-0,04

Shell

48,31

0,00

50,90

0,00

47,89

0,00

SOCAR

48,99

0,00

50,99

0,00

47,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

43,68

-0,80

43,02

-0,38

KLO

46,99

0,00

48,99

0,00

45,99

-1,00

U.GO

45,67

0,00

46,95

0,00

45,67

0,00

Автотранс

46,98

0,00

    

45,98

0,00

UPG

45,50

0,00

47,50

0,00

43,90

0,00

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

45,99

0,00

Chipo

43,93

-0,40

    

43,50

-0,42

Авантаж 7

43,00

-1,00

    

43,50

0,00

Prime

43,90

-0,90

    

41,50

-2,00

Укр-Петроль

43,00

-0,10

    

42,50

-0,50

Кворум

44,28

0,00

    

44,88

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

45,45

0,00

Mango

44,16

0,00

    

43,32

-0,75

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

45,99

0,00

VST

41,90

0,90

    

42,00

0,00

Олас

43,90

0,00

    

45,45

0,00

VostokGaz

42,89

0,00

    

42,39

-0,50

Маркет

43,49

0,00

    

44,49

-1,00

Green Wave

45,50

0,00

    

44,50

0,00

Катрал

44,99

0,00

    

43,99

-1,80

Neftek

46,99

0,00

49,99

0,00

46,99

0,00

Середня ціна в Україні

46,55

-0,02

48,65

-0,08

45,88

-0,15
За матеріалами: EnKorr
 

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