Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз знизилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,59 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне пальне - 46,00 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 21, 74 гривні за літр (-0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні: