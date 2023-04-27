Уряд затвердив порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів паливного ринку

На засіданні Кабінету міністрів, яке відбулося 21 квітня, було врегульовано питання ведення єдиного державного реєстру ліцензіатів місць обігу пального. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Зазначене рішення було прийнято Кабміном на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», яким запроваджується необхідність ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також внесені зміни до інформації, яка вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального (запроваджено необхідність внесення дати видачі/анулювання й термін дії ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним).

Згідно з повідомленням, рішенням уряду було затверджено зокрема порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального, яким визначено процедуру створення й ведення реєстрів ліцензіатів, які ведуться у розрізі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на підставі виданих ліцензій.

Відповідно до прийнятої постанови встановлено процедуру внесення суб'єкта господарювання до реєстру ліцензіатів, внесення в реєстр інформації про анулювання ліцензії, а також зберігання інформації про ліцензії, які анульовано або термін дії яких закінчився і передбачається, що:

* реєстр ліцензіатів ведеться державною мовою;

* об'єктами реєстру ліцензіатів є інформація про ліцензіатів, місця провадження діяльності, дату видачі/анулювання ліцензії, термін дії ліцензії;

* адміністратором і держателем реєстру ліцензіатів є ДПС;

* користувачами реєстру ліцензіатів є внутрішні й зовнішні користувачі (виконавчі, правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні, юридичні особи тощо);

* публічними реєстраторами реєстру ліцензіатів є ДПС і її територіальні органи;

* створювачами реєстрової інформації реєстру ліцензіатів є відповідальні посадові особи ДПС та її територіальних органів;

* за підключення й доступ до реєстру ліцензіатів, внесення відомостей до нього й користування ним плата не стягується;

* інформація, внесена у реєстр ліцензіатів, є достовірною і може використовуватися державними органами тощо.

Зазначається, що внесені зміни дають змогу унормувати процедуру створення і ведення зокрема реєстру ліцензіатів місць обігу пального.