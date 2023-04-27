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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знаходять деяку підтримку після великих втрат через побоювання рецесії в США

 

Ціни на нафту трохи зросли в четвер, знайшовши деяку підтримку після великих втрат на двох попередніх сесіях, спричинених побоюваннями рецесії в США та збільшенням експорту російської нафти, що пом'якшило вплив скорочення видобутку ОПЕК.

Нафта марки Brent торгувалася на рівні 77,94 долара за барель, що на 25 центів або 0,3% вище за станом на 02:52 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate додала в ціні 12 центів, або 0,2%, і торгувалася на рівні $74,42.

Ціни на нафту впали майже на 4% у середу, продовживши різкі втрати на попередній сесії, оскільки побоювання рецесії перевершили значніше, ніж очікувалося, падіння запасів сирої нафти в США.

Станом на закриття середи Brent втратила 4,9% за тиждень, тоді як WTI втратила 4,6%.

"Ціни на сиру нафту залишаються важкими після падіння нижче рівня 80 доларів, оскільки занадто сильне зниження попиту вплинуло на економічні перспективи США", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA, додавши, що ОПЕК мала рацію, скоротивши видобуток на початку цього місяця.

"Нафта намагається знайти мінімальний рівень, і єдине, що може надати деяку підтримку, - це технічні покупки", - сказав Мойя.

Нові замовлення на основні капітальні товари, вироблені в США, впали більше, ніж очікувалося, у березні, а постачання скоротилися, що вказує на те, що зниження витрат бізнесу на обладнання, ймовірно, сповільнило економічне зростання першого кварталу.

Частка ОПЕК в індійському імпорті нафти впала найшвидшими темпами в 2022/23 році до найнижчого рівня як мінімум за 22 роки, оскільки споживання дешевшої російської нафти різко зросло, тоді як Китай також збільшує закупівлю російської нафти марки Urals.

Завантаження нафти із західних портів Росії у квітні буде найвищим з 2019 року, перевищивши 2,4 мільйона барелів на добу, незважаючи на обіцянку Москви скоротити видобуток.
За матеріалами: investing.com
 

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