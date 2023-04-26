Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз не змінилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,60 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне пальне - 46,01 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 21,75 гривень. за літр (0,00 гривень.).

Роздрібні ціни в Україні: