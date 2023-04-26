Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо знизилися. Автогаз без змін

"Пропозиція комісії на столі полягає в тому, щоб ввести тимчасову заборону на імпорт, але не для всього ЄС, а лише для п'яти "прифронтових" країн для п'яти найчутливіших продуктів, а саме кукурудзи, пшениці, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії", - Януш Войцеховський.