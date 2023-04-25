Нафта зростає на очікуваннях попиту в Китаї, в центрі уваги запаси США

Нафта зросла у вівторок, прямуючи до третього дня зростання, підтриманого оптимізмом інвесторів стосовно того, що подорожі у відпустку в Китаї підвищать попит на паливо, та очікуваннями, що запаси нафти в США покажуть падіння запасів сирої нафти.

Замовлення в Китаї на поїздки за кордон під час майбутніх першотравневих свят вказують на відновлення поїздок в азіатські країни. Очікується, що запаси сирої нафти в США скоротяться на 1,7 млн барелів у щотижневих звітах про постачання.

Нафта марки Brent зросла на 10 центів до 82,83 долара за барель о 08:05 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 15 центів до 78,91 долара. Обидва контракти зросли більш ніж на 1% у понеділок.

"Інвестори висловили оптимізм щодо того, що відпускні подорожі у Китаї підвищать попит на паливо у найбільшму у світі імпортері нафти", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Вимушені та планові скорочення поставок також надали підтримку. Експорт північної нафти Іраку показав кілька конкретних ознак неминучого відновлення після місячного застою, і члени групи виробників ОПЕК+ розпочинають добровільне скорочення у травні.

"Глобальний попит на нафту, чому сприяв початок автомобільного сезону в США та економічне відродження Китаю, досягне нових піків", - сказав Тамас Варга з нафтового брокера PVM. "Виробництво ОПЕК+ залишиться низьким і може навіть погіршитися".

Тим не менш, інвестори, як і раніше, насторожено ставляться до центральних банків США, Великобританії та Європейського союзу, які потенційно можуть підвищити відсоткові ставки для стримування інфляції, що може сповільнити економічне зростання та знизити попит на енергоносії.

Очікується, що Федеральна резервна система США, Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать ставки на своїх майбутніх засіданнях. ФРС збирається 2-3 травня.

Трейдери у вівторок чекали на дані від галузевої групи Американського інституту нафти про запаси нафти в США. Аналітики очікують, що запаси сирої нафти скоротяться приблизно на 1,7 млн. барелів.

Звіт уряду США про інвентаризацію буде опубліковано у середу.