Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз зросли

Рівень її робочих контактів у Києві - безпрецедентний для брюссельських посадовців. У Брюсселі є ті, хто може швидше за неї додзвонитися до Зеленського; але немає тих, хто особисто знайомий із більшою кількістю українських політиків та експертів.