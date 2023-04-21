Нафта дешевшає через побоювання рецесії та уповільнення попиту

Ціни на нафту знижуються третій день поспіль у п'ятницю і, схоже, зазнають значних втрат за тиждень, оскільки пом'якшення економічних даних США та зростання запасів бензину в США викликали побоювання щодо рецесії та уповільнення світового попиту на нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні подешевшали на 13 центів, або 0,2%, до 80,97 долара за барель о 03:30 за Грінвічем. Нафта West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у червні подешевшала на 9 центів, або 0,1%, до 77,28 долара за барель.

Обидва контрольні показники впали більш ніж на 2% до найнижчого рівня з кінця березня в четвер на тлі побоювань рецесії і очікували на тижневе падіння приблизно на 6%.

"Настрої на ринку залишалися ведмежими після слабких економічних даних США, а також очікувань підвищення процентних ставок, що посилило побоювання з приводу рецесії, яка може вплинути на попит на нафту", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

«Очікується, що WTI торгуватиметься в діапазоні $75-80 наступного тижня, оскільки інвестори намагаються з'ясувати, чи збільшиться попит на бензин у США до літнього автомобільного сезону і чи справді попит на нафту в Китаї зросте у другій половині року. - Сказав Кікукава.

Економічні дані показали, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття зросли минулого тижня, вказуючи на те, що ринок праці США, можливо, починає демонструвати ознаки уповільнення, оскільки запізнювальний ефект багаторазового підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою посилює побоювання з приводу уповільнення попиту на паливо.

"Ми пов'язуємо короткострокову волатильність цін на нафту з ринковими позиціями напередодні подальшого підвищення процентних ставок", - заявили аналітики Національного банку Австралії.

"ФРС, Банк Англії та ЄЦБ зустрінуться в перший тиждень травня, і ми очікуємо, що на цих зустрічах збережеться знижувальний тиск на ціни на нафту", - додали аналітики.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися більше, ніж прогнозувалося, оскільки обсяги переробки та експорту зросли, тоді як запаси бензину несподівано підскочили через попит, що розчаровує, показали дані Управління енергетичної інформації в середу.

Тим часом Китай може скоротити квоти на експорт нафтопродуктів, оскільки внутрішній попит покращується, а потреба в стимулюванні економіки за рахунок експорту нафтопродуктів зменшується, як показало опитування Reuters.

Що стосується пропозиції, то завантаження нафти із західних портів Росії у квітні, ймовірно, зросте до найвищого рівня з 2019 року, перевищивши 2,4 мільйона барелів на добу, незважаючи на обіцянку Москви скоротити видобуток, кажуть торгові та судноплавні джерела.