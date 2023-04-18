Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, оскільки відновлення економіки Китаю набирає обертів

 

Нафта трохи зміцнилася у вівторок, відновившись після падіння на 2% на попередній сесії, оскільки швидше, ніж очікувалося, економічне зростання у найбільшому імпортері сирої нафти Китаї підтримало прогноз попиту та компенсувало побоювання з приводу процентних ставок у США.

Економіка Китаю зростала швидше, ніж очікувалося, на 4,5% у першому кварталі, при цьому надії на відновлення попиту на нафту підкріплювалися зростанням продуктивності нафтопереробних заводів до рекордних рівнів у березні.

«У ситуації, що склалася, у Китаї всі системи працюють, на превеликий полегшення тих, хто робить ставку на більш високі ціни на нафту», - сказав Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM.

На 08:08 за Гринвічем нафта марки Brent подорожчала на 12 центів до 84,88 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 8 центів до 80,91 долара.

Потенціал зростання нафти був обмежений перспективою чергового підвищення відсоткових ставок у США, що підтримує долар США. Трейдери очікують, що Федеральна резервна система США підвищить ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні.

Долар знизився у вівторок після попереднього зростання. Найсильніший долар робить товари, оцінені у валюті США, дорожчими для покупців, які мають інші валюти.

"Наступний крок може залежати від глобального зростання і від того, чи зможе економіка витримати нещодавній шторм, особливо в США, де жорсткіше кредитування може значно вплинути на зростання до кінця року", - сказав Крейг Ерлам з брокерської компанії OANDA, посилаючись на звіт прогноз ціни на нафту.

У вівторок у центрі уваги буде останній знімок запасів у США. Аналітики очікують, що запаси сирої нафти в США скоротяться приблизно на 2,5 млн. барелів, а також прогнозують зниження запасів бензину і дистилятів.

Перший із двох звітів цього тижня від Американського інституту нафти має бути представлений о 20:30 за Грінвічем.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1432
  0,2742
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4065  0,03 0,08 38,0626  0,05 0,13
EUR 40,5490  0,15 0,37 41,5326  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес