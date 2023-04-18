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Нафта дорожчає, оскільки відновлення економіки Китаю набирає обертів
12:25 18.04.2023 |
Нафта трохи зміцнилася у вівторок, відновившись після падіння на 2% на попередній сесії, оскільки швидше, ніж очікувалося, економічне зростання у найбільшому імпортері сирої нафти Китаї підтримало прогноз попиту та компенсувало побоювання з приводу процентних ставок у США.
Економіка Китаю зростала швидше, ніж очікувалося, на 4,5% у першому кварталі, при цьому надії на відновлення попиту на нафту підкріплювалися зростанням продуктивності нафтопереробних заводів до рекордних рівнів у березні.
«У ситуації, що склалася, у Китаї всі системи працюють, на превеликий полегшення тих, хто робить ставку на більш високі ціни на нафту», - сказав Стівен Бреннок з нафтового брокера PVM.
На 08:08 за Гринвічем нафта марки Brent подорожчала на 12 центів до 84,88 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 8 центів до 80,91 долара.
Потенціал зростання нафти був обмежений перспективою чергового підвищення відсоткових ставок у США, що підтримує долар США. Трейдери очікують, що Федеральна резервна система США підвищить ставки на 25 базисних пунктів на травневому засіданні.
Долар знизився у вівторок після попереднього зростання. Найсильніший долар робить товари, оцінені у валюті США, дорожчими для покупців, які мають інші валюти.
"Наступний крок може залежати від глобального зростання і від того, чи зможе економіка витримати нещодавній шторм, особливо в США, де жорсткіше кредитування може значно вплинути на зростання до кінця року", - сказав Крейг Ерлам з брокерської компанії OANDA, посилаючись на звіт прогноз ціни на нафту.
У вівторок у центрі уваги буде останній знімок запасів у США. Аналітики очікують, що запаси сирої нафти в США скоротяться приблизно на 2,5 млн. барелів, а також прогнозують зниження запасів бензину і дистилятів.
Перший із двох звітів цього тижня від Американського інституту нафти має бути представлений о 20:30 за Грінвічем.
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