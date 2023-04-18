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Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне зросли. Автогаз подешевшав
16:21 17.04.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,62 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне пальне - 46,15 гривень за літр (+0,05 гривень), на автогаз - 21, 71 гривня за літр (-0,01 гривня).
За матеріалами:
РБК-Україна
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