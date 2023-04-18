Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне зросли. Автогаз подешевшав

"Ми знаємо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними", - йдеться в заяві ЄК.