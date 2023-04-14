Спостерігається тенденція зменшення цін на пальне – експерт

Протягом тижня ціни на пальне в Україні орієнтовно знизили на 1 грн за літр. Зараз спостерігається тенденція до продовження здешевлення цього ресурсу.

Про це повідомив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн під час брифінгу «Ринок палива в Україні - як змінюється ситуація сьогодні?», проведеного в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«На цьому тижні ціни втратили більше 1 грн за літр. У деяких мережах - на 3 грн. Це такий феномен, коли усі планують заробити під час весни та привозять багато пального. Таким чином вони лише переповнюють ринок. Все закінчується тим, що це пальне намагаються якнайшвидше продати, щоб повернути витрачені кошти», - зазначив він.

Куюн наголосив, що наразі також спостерігається ситуація зі зменшенням використання пального: споживання дизпального скоротилося на близько 30%, бензину - орієнтовно на 20% та скрапленого газу - майже вдвічі.

«Відповідно, все в сукупності призвело до зниження цін на пальне, які ми спостерігаємо. В цілому ми бачимо, що це може бути не останнє зменшення вартості цього ресурсу, адже певний запас міцності у трейдерів ще є», - уточнив директор консалтингової групи «А95».

Як повідомлялося, в Україні розглядають можливість створення стратегічного запасу пального за кордоном, що дозволить мати гарантовані обсяги цього ресурсу для забезпечення наших потреб.