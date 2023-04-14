Нафта дорожчає на скороченні пропозиції; Очікується прогноз попиту МЕА

Ціни на нафту зросли в п'ятницю на тлі ознак зниження видобутку в Росії та скорочення постачань, при цьому ринок очікує щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який буде опублікований сьогодні, щоб прояснити перспективи світового попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи, або 0,39%, до 86,43 долара за барель на 03:47 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 40 центів, або на 0,49%, до 82,56 долара.

Обидва еталони на попередній сесії впали більш ніж на 1%.

"Російський експорт демонструє ознаки ослаблення, оскільки, як повідомляється, видобуток було скорочено на 700 000 барелів на добу (барелів на добу)", - відзначають аналітики ANZ Bank у клієнтській замітці.

Проте інвестори також зосереджені на щомісячному звіті МЕА щодо ринку нафти, який буде опублікований пізніше в п'ятницю. Можливість того, що агенція може знизити прогноз світового попиту через нестійке макроекономічне зростання, допомагає обмежити ціни.

Звіт Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), опублікований у четвер, вказав на ризики зниження літнього попиту, пославшись на кволий фон зростання, посилення грошово-кредитної політики та нестабільність у світовому фінансовому секторі.

Проте дані з торгівлі Китаю в четвер показали, що імпорт сирої нафти другим за величиною споживачем нафти у світі зріс у березні на 22,5% у річному обчисленні, що посилило оптимістичні настрої щодо відновлення економіки Китаю.

«Незважаючи на економічний тиск, що відновився в США і Європі, світовий попит на моторне паливо збільшився на 2,2 млн барелів на добу протягом звітного тижня, що закінчився 8 квітня, порівняно з рівнем минулого року», - зазначають аналітики JP Morgan у клієнтській замітці.

За словами аналітиків, відновлення у Китаї поряд з іншими азіатськими країнами забезпечило дві третини глобального зростання попиту на паливо.

Незначно вищі рівні в п'ятницю вранці припали на кінець тижня, на якому обидва контрольні показники досягли своїх найвищих рівнів більш ніж за два місяці через уповільнення даних щодо інфляції в США та послаблення долара.

Цього тижня WTI підскочила на 2%, а Brent - на 1,3%, і обидві компанії демонструють зростання на четвертий тиждень поспіль.

Індекс долара США торгувався приблизно на річному мінімумі після того, як дані про споживчі ціни та ціни виробників у США цього тижня підвищили очікування того, що ФРС наближається до кінця циклу підвищення ставок.

Ослаблення долара робить номіновану в доларах нафту дешевшою для інвесторів, які тримають інші валюти, що підвищує попит.

Проте аналітики кажуть, що поточні ціни можуть бути близькими до технічної стелі.

«Схоже, що ралі цін на нафту нарешті зайшло в глухий кут», - зазначає аналітик OANDA Едвард Мойя.

Очікується, що ціни на нафту зафіксують тенденцію зростання, але зростання, як очікується, буде обмежено 90 доларами за барель, сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.