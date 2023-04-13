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Роздрібні ціни на дизельне пальне в Україні знизилися. Автогаз та бензин подорожчали
15:26 13.04.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,64 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 46,21 гривень за літр (-0,25 гривень), на автогаз - 21, 70 гривень за літр (+0,01 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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