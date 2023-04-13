Нафта падає, оскільки інвестори побоюються рецесії

Ціни на нафту знизилися в четвер після зростання протягом двох сесій, оскільки інвестори, як і раніше, продовжують виявляти стурбованість з приводу можливої рецесії в США і більш слабким попитом на нафту.

Нафта марки Brent подешевшала на 20 центів, або 0,2%, до 87,13 долара за барель до 03:52 за Грінвічем, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 15 центів, або 0,2%, 83,11 долара.

Обидва еталони зросли на 2% у середу до найвищого рівня більш ніж за місяць, оскільки дані щодо інфляції в США дають надію на те, що Федеральна резервна система, ймовірно, припинить підвищувати процентні ставки.

Проте попереднє посилення, яке підняло відсоткові ставки до найвищого рівня з 2007 року, викликало побоювання, що увага ФРС до стримування інфляції може загальмувати економічне зростання та майбутній попит на нафту у найбільшому у світі споживачі нафти.

"Розмови про можливу рецесію в США, про які йшлося в недавніх протоколах ФРС, продовжують ставити під сумнів перспективи попиту на нафту, які на даний момент зходять нанівець через посилення умов пропозиції", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Індекс споживчих цін США (CPI) зріс на 0,1% минулого місяця, що нижче за очікування економістів щодо приросту на 0,2% і зниження порівняно зі зростанням на 0,4% у лютому, що підвищує очікування того, що ФРС ймовірно, припинить підвищувати ставки після можливого підвищення у травні.

Проте співробітники ФРС, оцінюючи можливі наслідки банківського стресу, спрогнозували «м'яку рецесію» наприкінці цього року.

"Ралі закінчилося через побоювання, що можлива рецесія в США послабить попит на сиру нафту", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

"WTI піднялася вище 83 доларів за барель, що близько до найвищої технічної межі з грудня минулого року, що також викликало в інвесторів почуття обережності", - сказав він.

Ринки в середу проігнорували невелике збільшення запасів сирої нафти у США, частково пояснюючи це санкціонованим Конгресом вивільненням нафти з резерву США у разі надзвичайних ситуацій та зниженням експорту на початку місяця.

Запаси сирої нафти зросли минулого тижня на 597 000 барелів, повідомило у середу Управління енергетичної інформації, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters щодо зниження на 600 000 барелів. Тим часом запаси бензину та дистилятів скоротилися менше, ніж очікувалося.

Адміністрація Байдена планує найближчим часом поповнити Стратегічний нафтовий резерв США і сподівається зробити це за нижчих нафтових цін, заявила в середу міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм.

Проте ринок нафти різко зріс два тижні тому після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, погодилися скоротити видобуток.

У результаті у другій половині 2023 року на світовому ринку нафти може виникнути напруженість, що призведе до зростання цін, заявив виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль.