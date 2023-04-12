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Дизпальне дешевшає у великих мережах АЗС
13:05 12.04.2023 |
Деякі роздрібні мережі АЗС з 11 по 12 квітня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 47,99 грн/л.
На 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л знизила ціни на дизель UPG. Дизпальне у мережах «БРСМ-Нафта» і «Кворум» здешевшало на 10 і 30 коп/л, до 43,92 і 45,38 грн/л відповідно.
Всі види пального на станціях Neftek здешевшали на 2 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 11 по 12 квітня, грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
47,99
|
-1,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
47,99
|
-1,00
|
Авіас
|
47,00
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
45,50
|
0,00
|
AMIC
|
46,74
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
47,12
|
0,00
|
Shell
|
48,40
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
48,89
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
44,72
|
0,16
|
43,92
|
-0,10
|
KLO
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
U.GO
|
45,67
|
0,00
|
46,95
|
0,00
|
46,24
|
0,00
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
46,98
|
0,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
43,90
|
-1,50
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Chipo
|
44,35
|
0,00
|
44,83
|
0,00
|
Авантаж 7
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
Prime
|
44,80
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,50
|
0,00
|
44,00
|
0,00
|
Кворум
|
44,28
|
0,00
|
45,38
|
-0,30
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
Mango
|
44,24
|
0,00
|
44,57
|
0,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
VST
|
42,90
|
0,00
|
43,90
|
0,00
|
Олас
|
43,90
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
Neftek
|
44,99
|
-2,00
|
47,99
|
-2,00
|
45,99
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
46,63
|
0,00
|
48,74
|
0,00
|
46,46
|
-0,29
|
|
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