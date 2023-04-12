Дизпальне дешевшає у великих мережах АЗС

Деякі роздрібні мережі АЗС з 11 по 12 квітня зменшили вартість пального. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 1,5 грн/л, до 43,90 грн/л знизила ціни на дизель UPG. Дизпальне у мережах «БРСМ-Нафта» і «Кворум» здешевшало на 10 і 30 коп/л, до 43,92 і 45,38 грн/л відповідно.

Всі види пального на станціях Neftek здешевшали на 2 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 11 по 12 квітня, грн/л: