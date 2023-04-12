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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізувалася, оскільки ринок чекає на ключові дані щодо інфляції в США

 

Ціни на нафту в середу були в основному стабільними, оскільки ринок чекає на данні про інфляцію в США, які, ймовірно, вплинуть на політику Федеральної резервної системи щодо майбутнього підвищення процентних ставок.

Нафта марки Brent станом на 04:03 за Грінвічем подорожчала на 3 центи до 85,64 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 2 центи до 81,51 долара за барель.

Ціни зросли приблизно на 2% у вівторок на тлі оптимізму з приводу того, що Федеральна резервна система США наближається до завершення циклу підвищення процентних ставок, що робить нафту оцінену в доларах дешевшою для покупців, які тримають інші валюти.

Згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Reuters, очікується, що індекс споживчих цін у США покаже, що базова інфляція в березні зросла на 0,4% у місячному обчисленні та на 5,6% у річному вирахуванні.

Президент Федерального резервного банку Філадельфії Патрік Харкер заявив у вівторок, що, на його думку, центральний банк США, можливо, скоро перестане підвищувати процентні ставки, тоді як президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив, що, на його думку, інфляція, яка зараз становить 5% за основним показником ФРС, потраплять у «середину трійки» до кінця цього року.

Однак Єп Джун Ронг, ринковий аналітик IG, заявив у замітці для клієнтів, що будь-який «вищий, ніж очікувалося, інфляційний звіт може закласти основу для ще одного підвищення ставки на 25 базисних пунктів у червні».

Тим часом дані Американського інституту нафти (API) показали, що запаси сирої нафти зросли приблизно на 380 000 барелів за тиждень, що закінчився 7 квітня, повідомили джерела спростував прогнозів восьми аналітиків, опитаних Reuters, про зниження на 600 000 барелів.

Водночас запаси бензину зросли приблизно на 450 000 барелів, згідно зі звітом API, тоді як аналітики очікували скорочення на 1,6 млн барелів.

Уряд США опублікує дані про свої запаси в середу о 10:30 (14:30 за Грінвічем).

Ще одним негативним фактором для попиту на нафту стало те, що Міжнародний валютний фонд у вівторок знизив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік, пославшись на вплив вищих процентних ставок.

Крім даних щодо інфляції, ринок очікує більшої ясності щодо попиту та пропозиції нафти, оскільки щомісячні звіти Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та Міжнародного енергетичного агентства мають вийти у четвер та п'ятницю відповідно.

Управління енергетичної інформації США у вівторок знизило прогноз видобутку нафти країнами ОПЕК на 0,5 млн. барелів на добу до кінця 2023 року і знизило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2023 році на 40 000 барелів на добу.
За матеріалами: investing.com
 

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