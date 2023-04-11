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АНАЛІТИКА

«Приват» знизив ціни на пальне на 3 грн/л

 

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias та інші), яка нараховує близько 1000 станцій, 11 квітня знизила ціни на пальне на 3 грн/л.

Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі «А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 47 грн/л, бензин А-92 - до 46 грн/л, дизельное пальне - до 47 грн/л.

Зазначимо, востаннє «Приват» знижував ціну на пальне наприкінці лютого.

За даними «А-95», середня ціна на дизпальне по Україні 11 квітня складає 46,75 грн/л, бензину А-95 - 46,63 грн/л, бензину А-95+ - 48,74грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 10 по 11 квітня 2023 р., грн/л:

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

48,99

0,00

51,00

0,00

48,99

0,00

WOG

48,99

0,00

51,00

0,00

48,99

0,00

Авіас

47,00

-3,00

47,50

-3,00

47,00

-3,00

Укрнафта

45,00

0,00

46,00

0,00

45,50

0,00

AMIC

46,74

0,00

46,99

0,00

47,12

0,00

Shell

48,40

0,00

50,99

0,00

48,89

0,00

SOCAR

48,99

0,00

50,99

0,00

48,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

44,56

-0,16

44,02

-0,22

KLO

46,99

0,00

48,99

0,00

46,99

0,00

U.GO

45,67

0,00

46,95

0,00

46,24

0,00

Автотранс

46,98

0,00

    

46,98

0,00

UPG

45,50

0,00

47,50

0,00

45,40

0,00

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

46,99

0,00

Chipo

44,35

0,00

    

44,83

0,00

Авантаж 7

44,00

0,00

    

45,00

0,00

Prime

44,80

0,00

    

43,50

0,00

Укр-Петроль

43,50

0,50

    

44,00

0,00

Кворум

44,28

0,00

    

45,68

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

45,45

0,00

Mango

44,24

0,00

    

44,57

0,00

Ovis

45,49

0,00

47,49

0,00

45,99

0,00

VST

42,90

-1,00

    

43,90

0,00

Олас

43,90

0,00

    

45,45

0,00

VostokGaz

42,89

-2,00

    

43,39

-2,50

Маркет

43,49

0,00

    

45,49

0,00

Neftek

46,99

0,00

49,99

0,00

47,99

0,00

Середня ціна в Україні

46,63

-0,39

48,74

-0,29

46,75

-0,39
За матеріалами: EnKorr
 

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