«Приват» знизив ціни на пальне на 3 грн/л

Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias та інші), яка нараховує близько 1000 станцій, 11 квітня знизила ціни на пальне на 3 грн/л.

Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі «А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 47 грн/л, бензин А-92 - до 46 грн/л, дизельное пальне - до 47 грн/л.

Зазначимо, востаннє «Приват» знижував ціну на пальне наприкінці лютого.

За даними «А-95», середня ціна на дизпальне по Україні 11 квітня складає 46,75 грн/л, бензину А-95 - 46,63 грн/л, бензину А-95+ - 48,74грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 10 по 11 квітня 2023 р., грн/л: