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«Приват» знизив ціни на пальне на 3 грн/л
13:13 11.04.2023 |
Консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias та інші), яка нараховує близько 1000 станцій, 11 квітня знизила ціни на пальне на 3 грн/л.
Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі «А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.
Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 47 грн/л, бензин А-92 - до 46 грн/л, дизельное пальне - до 47 грн/л.
Зазначимо, востаннє «Приват» знижував ціну на пальне наприкінці лютого.
За даними «А-95», середня ціна на дизпальне по Україні 11 квітня складає 46,75 грн/л, бензину А-95 - 46,63 грн/л, бензину А-95+ - 48,74грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 10 по 11 квітня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
-3,00
|
47,50
|
-3,00
|
47,00
|
-3,00
|
Укрнафта
|
45,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
45,50
|
0,00
|
AMIC
|
46,74
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
47,12
|
0,00
|
Shell
|
48,40
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
48,89
|
0,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
44,56
|
-0,16
|
44,02
|
-0,22
|
KLO
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
U.GO
|
45,67
|
0,00
|
46,95
|
0,00
|
46,24
|
0,00
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
46,98
|
0,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
45,40
|
0,00
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Chipo
|
44,35
|
0,00
|
44,83
|
0,00
|
Авантаж 7
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
Prime
|
44,80
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,50
|
0,50
|
44,00
|
0,00
|
Кворум
|
44,28
|
0,00
|
45,68
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
Mango
|
44,24
|
0,00
|
44,57
|
0,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
VST
|
42,90
|
-1,00
|
43,90
|
0,00
|
Олас
|
43,90
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
VostokGaz
|
42,89
|
-2,00
|
43,39
|
-2,50
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
45,49
|
0,00
|
Neftek
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
47,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
46,63
|
-0,39
|
48,74
|
-0,29
|
46,75
|
-0,39
|
|
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