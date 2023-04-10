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АНАЛІТИКА

Гуртові ціни на пальне почали зростати

 

Гуртові ціни почали зростати і за тиждень (з 31 березня по 7 квітня) вартість автомобільних партій бензину А-95 підвищилася на 1 грн/л, а дизельного пального - на 0,75 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Бензинові партії 7 квітня в середньому пропонувалися за 36,5 грн/л, а торговельний коридор перебував у межах 33,5-39 грн/л. За тиждень цей діапазон зріс на 1-1,5 грн/л.

Пропозиції «п'ятірки» у південному й західному регіонах країни були у межах 33,5-37 грн/л, у північному й центральному регіонах А-95 можна було придбати дещо дорожче - за 35-39 грн/л. А от вартість бензину А-92 за тиждень знизилася на 0,75 грн/л, до 32,5 грн/л, здебільшого це ресурс внутрішнього виробництва.

За тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні зросла на 0,25 грн/л, до 34 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна «п'ятірки» підвищилась на 0,75 грн/л, до 33 грн/л.

Більшість операторів пояснюють зростання цін на «п'ятірку» здорожчанням на зовнішніх ринках і затримками на кордоні, що збільшило термін надходження нового пального на «підсохлий» ринок бензинів.

Гуртові партії дизпального 7 квітня пропонувались у середньому за 37,5 грн/л, а торгівля провадилась у межах 34,25-39,5 грн/л, що на 1-1,5 грн/л більше порівняно з попередньою п'ятницею.

Мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 34,25-37 грн/л, за тиждень середня ціна тут підвищилася на 0,25 грн/л, до 35,5 грн/л.

Дещо дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - за 35,5-38 грн/л, середня ціна в цьому регіоні зросла на 0,75 грн/л, до 37 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли на 0,5-1 грн/л (35,5-39 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 37,75 грн/л. У східному регіоні за тиждень вартість дизпального підвищилась на 0,75 грн/л, до 39,5 грн/л.

Ціна ДП на західному й південному кордоні за тиждень зросла на 0,75 грн/л, до 35,5 грн/л і 34,25 грн/л відповідно.

«Суттєвий стрибок цін на зовнішніх ринках, що відбувся на початку квітня, підштовхнув операторів до підвищення прайсів. Проте під кінець тижня зростання сповільнилось через надходження нових танкерів у порти півдня, що були законтрактовані ще за березневими цінами», - каже співрозмовник enkorr.
За матеріалами: EnKorr
 

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