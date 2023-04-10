Нафта стабільна, оскільки інвестори зважують скорочення пропозиції порівняно з перспективами зростання

Ціни на нафту в понеділок практично не змінилися, оскільки інвестори зіставили перспективи скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+ у травні з побоюваннями щодо послаблення глобального зростання, яке може знизити попит на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 5 центів до 85,07 долара за барель до 02:37 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate США коштувала 80,72 долара за барель, що на 2 центи вище.

Обидва контракти зросли минулого тижня третій тиждень поспіль, повернувшись до рівнів, що спостерігалися останній раз у листопаді, після того, як Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники здивували інвесторів, оголосивши про нові скорочення видобутку, що розпочнуться у травні.

Група, відома як ОПЕК+, скорочуватиме в основному постачання високосірчистої нафти від виробників з Близького Сходу на чолі із Саудівською Аравією.

Після цього оголошення найбільший у світі експортер нафти підвищив ціни на нафту у травні для термінових клієнтів в Азії та США. Державний нафтовий гігант Saudi Aramco також повідомив кількох азіатських клієнтів, що вони отримають повні контрактні обсяги в травні, незважаючи на скорочення видобутку.

"Ті, хто був налаштований по-ведмежому, ставлять під сумнів перспективи попиту у світлі скорочень, у той час як ті, хто був налаштований по бугаєвому, тепер бачать ще жорсткіший ринок у другому півріччі", - сказав глава відділу досліджень сировинних товарів. ING Уоррен Паттерсон.

«Я належу до останнього табору і все ще бачу, як ціни зростають протягом року».

Окремо інвестори спостерігають за переговорами між Іраком і Курдистаном про відновлення експорту північної нафти, що може принести на світовий ринок більше високосірчистої нафти.

Згідно зі звітом Baker Hughes Co, опублікованим у четвер, кількість нафтових бурових установок у США скоротилася на дві до 590 минулого тижня, а газових - на дві до 158, що є ознакою того, що видобуток у США не зростатиме найближчим часом. термін.

На світових фінансових ринках звіт про інфляцію в США, що ретельно відстежується, який буде опублікований цього тижня, може допомогти інвесторам оцінити короткострокову траєкторію відсоткових ставок.

Аналітики вважають, що, незважаючи на очікування, що Федеральна резервна система може уповільнити підвищення ставок через нещодавню банківську кризу, вартість запозичень все ще може зрости, якщо інфляція залишиться високою.

ING очікує, що цикл підвищення ставок незабаром закінчиться ще одним підвищенням у травні, тоді як відсоткові ставки можуть впасти до кінця року, сказав Паттерсон.

"Ринок, ймовірно, більше турбує зростаюча ймовірність жорсткої посадки", - додав він.

Різке підвищення процентних ставок призвело до зростання курсу долара США, внаслідок чого товари, номіновані в доларах, такі як нафта, стали дорожчими для інвесторів, які володіють іншими валютами.