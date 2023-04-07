Бензин, дизель та автогаз на АЗС дешевшають

Роздрібні ціни на дизельне паливо автогаз в Україні 7 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,96 гривень за літр (-0,07 гривень), на дизельне пальне - 47,10 гривень за літр (-0,06 гривень), на автогаз - 21, 68 гривень за літр (-0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні: