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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту в четвер зросли і завершили у плюсі третій тиждень поспіль

 

Ціни на нафту еталонних марок у четвер трохи виросли і завершили "у плюсі" третій тиждень поспіль.

У п'ятницю біржі США та більшості країн Європи закриті у зв'язку з великодніми святами.

Котирування червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures збільшилися на $0,13 (на 0,15%) - до $85,12 за барель. Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла на $0,09 (на 0,1%) - до $80,7 за барель.

За підсумками короткого тижня Brent подорожчала на 6,6%, WTI - майже на 6,7% за рішенням низки країн ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію, про додаткове скорочення видобутку.

Схоже, що WTI все ніяк не залишить район $80 за барель, "навіть незважаючи на те, що, як кажуть новини, економіка США швидко слабшає", зазначає старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

Підтримку нафтовому ринку цьго тижня також надали дані про зниження запасів нафти в США минулого тижня на 3,74 млн. барелів, бензину - на 4,12 млн. барелів, дистилятів - на 3,63 млн. барелів. Аналітики в середньому прогнозували помірніше скорочення резервів у всіх трьох категоріях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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