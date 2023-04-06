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Роздрібні ціни на автогаз та дизельне пальне та в Україні знизилися. Бензин без змін
14:15 06.04.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,03 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне пальне - 47,16 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21,69 гривень за літр (-0,01 грн.).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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