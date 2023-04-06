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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки слабкі економічні дані США розпалюють побоювання рецесії

 

Нафта впала у четвер, оскільки слабкі економічні дані США викликали побоювання щодо потенційної глобальної рецесії та скорочення попиту, але базові ціни зросли за тиждень після того, як ОПЕК+ оголосила про подальше скорочення видобутку, а запаси нафти у США впали.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 74 центи, або 0,9%, до 84,25 долара за барель о 03:44 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 73 центи, також на 0,9%, до 79,88 долара за барель.

Цього тижня Brent та WTI зросли більш ніж на 5,5%, збільшившись три тижні поспіль після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+, пообіцяли добровільно скоротити видобуток.

«Зростання цін на сиру нафту призупинилося, оскільки воно бореться із зустрічним вітром, викликаним слабкими економічними даними. Це компенсувало позитивніші фундаментальні показники», - йдеться у звіті ANZ Research.

Сектор послуг США сповільнився більше, ніж очікувалося, у березні, оскільки попит знизився, тоді як показник цін, що сплачуються підприємствами сфери послуг, упав до найнижчого рівня майже за три роки, що дало Федеральній резервній системі імпульс у боротьбі з інфляцією.

Центральний банк Нової Зеландії підвищив процентні ставки в середу більше, ніж очікувалося, і Індія, ймовірно, буде наступною у черзі, хто підвищить базові ставки.

Тим часом кількість вакансій у США в лютому впала до найнижчого рівня майже за два роки, що свідчить про охолодження ринку праці. Безліч м'яких економічних даних зіпсувало настрої учасників ринку, розпалюючи побоювання щодо рецесії та спонукаючи інвесторів застосовувати стратегії уникнення ризику.

Індекс долара США зміцнився у четвер, відскочивши від нещодавнього двомісячного мінімуму. Зміцнення долара може знизити попит на нафту, оскільки сира нафта стає дорожчою для власників інших валют.

«Уповільнення економічних перспектив США чинить тиск на зростання цін на нафту в США, проте ми, як і раніше, очікуємо на подальше зростання цін на нафту до кінця кварталу», - пишуть аналітики National Australia Bank Баден Мур і Адам Скелтон. у примітці.

Підтримуючи ринок, Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, підвищила ціни на свою флагманську нафту для азіатських покупців третій місяць поспіль.

"Це вказує на подальше зростання попиту в регіоні", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

Згідно з урядовими даними, запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 3,7 млн. барелів, що приблизно на 1,5 млн. барелів більше, ніж прогнозувалося.

Запаси бензину та дистилятів також скоротилися більше, ніж очікувалося, на 4,1 млн барелів та 3,6 млн барелів відповідно.
За матеріалами: investing.com
 

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