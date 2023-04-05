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Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо знизилися. Автогаз без змін
15:53 05.04.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,03 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне - 47,19 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 69 гривень за літр (-0,00 грн).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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