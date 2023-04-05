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Ціни на нафту стабільні, оскільки економічні побоювання врівноважують скорочення ОПЕК+ та скорочення запасів у США
12:29 05.04.2023 |
Ціни на нафту в середу були стабільними, оскільки ринок зіставив похмурі економічні перспективи з очікуваннями на зниження запасів сирої нафти в США та оголошенням ОПЕК про добровільне скорочення видобутку.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або 0,26%, до 85,16 долара за барель на 07:47 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 12 центів, або 0,15%, до 80,83 доларів за барель.
Підтримка послідувала за галузевим звітом, який показав, що запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 4,3 млн. барелів за тиждень, що закінчився 31 березня. Офіційний звіт Управління енергетичної інформації США має бути представлений о 14:30 за Грінвічем у середу.
Бугаєві настрої продовжилися після добровільних скорочень, обіцяних Організацією країн-експортерів нафти та союзниками, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+.
"Енергетичні трейдери все ще перетравлюють несподіване скорочення видобутку ОПЕК+, і будь-які новини, що передбачають, що ринок нафти залишиться ще більш щильним, викличуть ще більше зростання цін", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.
План ОПЕК+ передбачає доведення загального обсягу скорочень до 3,66 млн. барелів на добу, включаючи скорочення на 2 млн. барелів на добу в жовтні минулого року, що відповідає приблизно 3,7% світового попиту.
Однак слабка виробнича активність у США та Китаї - двох найбільших споживачах нафти - стримує зростання цін на нафту.
"Зараз зростають побоювання з приводу здорового економічного зростання, оскільки виробнича активність Китаю, єврозони та США сповільнилася минулого місяця", - сказав Тамас Варга з нафтового брокера PVM.
Рекордні постачання російського дизельного палива на Близький Схід у березні, та мляве виконання контрактів на середні дистиляти «послужило гальмом для будь-яких спроб суттєвого підвищення цін на сиру нафту», сказав Варга.
За словами аналітиків, трейдери шукатимуть сигнали про ширші економічні тенденції у даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня.
"Список зайнятих у несільськогосподарському секторі США, ймовірно, стане найбільш впливовою економічною інформацією, що визначає рух ринку в цілому", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.
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