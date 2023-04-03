Нафта зростає, оскільки несподіване скорочення видобутку ОПЕК+ сколихнуло ринки

Ціни на нафту зросли в понеділок, зафіксувавши найбільше денне зростання майже за рік, після несподіваної заяви ОПЕК+ про скорочення видобутку, яке потрясло ринки.

До 06:27 за Грінвічем нафта марки Brent торгувалася на рівні 83,89 долара за барель, що на 4 долари, або 5%, вище після досягнення максимуму за місяць на рівні 86,44 долара раніше під час сесії.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 79,39 долара за барель, що також зросло приблизно на 4 долари, або 5% після того, як раніше вона досягла найвищого рівня з кінця січня.

Організація країн-експортерів нафти та їх союзники, включаючи Росію, вразили ринки, оголосивши в неділю про подальше скорочення видобутку приблизно на 1,16 млн барелів на добу.

Очікувалося, що група, відома як ОПЕК+, збереже своє колишнє рішення скоротити видобуток на 2 млн. барелів на добу до грудня на своєму щомісячному засіданні в понеділок.

Зобов'язання доводять загальний обсяг скорочень ОПЕК+ до 3,66 млн барелів на добу, згідно з розрахунками Reuters, що дорівнює 3,7% світового попиту.

В результаті Goldman Sachs знизив свій прогноз видобутку ОПЕК+ на кінець 2023 року на 1,1 млн барелів на добу та підвищив прогноз ціни на нафту Brent до 95 і 100 доларів за барель на 2023 та 2024 роки відповідно, йдеться у записці аналітиків.

Goldman Sachs підрахував, що скорочення видобутку може забезпечити зростання цін на нафту на 7%, що сприятиме збільшенню доходів Саудівської Аравії та ОПЕК+ від продажу нафти.

Адміністрація Байдена заявила, що крок, оголошений продюсерами, був нерозумним.

Деякі аналітики поставили під сумнів обґрунтування ОПЕК+ додаткового скорочення видобутку.

«Важко повірити у «застережні» та «запобіжні» доводи, особливо зараз, коли банківська криза відступила, а Brent знову поповзла вгору до 80 доларів з 15-місячного мінімуму на початку березня», - сказала засновник постачальника послуг із аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

Brent впала минулого місяця до 70 доларів за барель, найнижчого рівня за 15 місяців, через побоювання, що глобальна банківська криза і зростання процентних ставок вдарять по попиту, незважаючи на зниження видобутку нафти ОПЕК у березні через ремонт нафтових родовищ у Анголі та зупинки деяких експортних поставок з Іраку.

«Сьогоднішній крок, як і жовтневе скорочення, можна розглядати як ще один чіткий сигнал про те, що Саудівська Аравія та її партнери з ОПЕК прагнутимуть скоротити подальші макроекономічні розпродажі, і що Джей (Джером) Пауелл - не єдиний центральний банкір, який має значення». Про це заявила аналітик RBC Capital Markets Хеліма Крофт.

«Суть у тому, що Вашингтон і Ер-Ріяд просто мають різні цільові ціни для своїх ключових політичних ініціатив».

Аналітики JPMorgan кажуть, що цей крок стався пізніше, ніж вони очікували, і повільна реакція на нижчі ціни вплине на баланс попиту та пропозиції і може відстрочити вплив на ціни.

"Починаючи з листопада наш глобальний баланс попиту та пропозиції на нафту свідчив про те, що необхідні рішучі політичні заходи, щоб тримати під контролем глобальні надлишки нафти", - заявили вони.

Видобуток сирої нафти в США виріс у січні до 12,46 млн барелів на добу, що є найвищим показником з березня 2020 року, показали дані Управління енергетичної інформації (EIA) у п'ятницю.