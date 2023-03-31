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Пальне на українських АЗС продовжує дешевшати
13:30 31.03.2023 |
Упродовж тижня, 24-31 березня, у роздробі продовжило дешевшати паливо: дизпальне в середньому скинуло 75 коп./л - до 47,22 грн/л, А-95 і А-95+ здешевшали на 20 і 13 коп./л, до 47,01 грн/л і 49,01 грн/л відповідно.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Державна «Укрнафта» зменшила ціну на звичайний А-95 на 0,50 грн/л, до 45,00 грн/л, на преміум А-95 - на 0,50 грн/л, до 46,00 грн/л, і на дизпальне - на 1 грн/л, до 45,50 грн/л.
На АЗС ОККО й WOG дизпальне втратило гривню на літрі - до 48,99 грн/л. Також на 1 грн/л здешевшало ДП на станціях Shell, SOCAR, «Автотранс», «Авантаж 7», Chipo, Mango, VostokGaz і Neftek.
Відкоригували вартість пального у бік зменшення на 0,2-1,5 грн/л й Amic, U.GO, Prime, VST, Ovis та інші мережі (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 24 по 31 березня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
48,99
|
-1,00
|
WOG
|
48,99
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
48,99
|
-1,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,00
|
-0,50
|
46,00
|
-0,50
|
45,50
|
-1,00
|
AMIC
|
46,91
|
-0,34
|
46,49
|
-1,00
|
47,34
|
-1,23
|
Shell
|
48,40
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
48,89
|
-1,00
|
SOCAR
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
48,99
|
-1,00
|
БРСМ-Нафта
|
44,80
|
-0,29
|
44,80
|
-0,22
|
KLO
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
U.GO
|
45,76
|
0,09
|
46,95
|
-0,50
|
46,76
|
-0,60
|
Автотранс
|
46,98
|
0,00
|
46,98
|
-1,00
|
UPG
|
45,50
|
0,00
|
47,50
|
0,00
|
45,40
|
-0,50
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
46,99
|
-1,00
|
Chipo
|
44,78
|
-0,38
|
45,00
|
-1,02
|
Авантаж 7
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
-1,00
|
Prime
|
45,50
|
-0,50
|
43,50
|
-1,50
|
Укр-Петроль
|
43,00
|
-1,00
|
44,00
|
-0,83
|
Кворум
|
44,38
|
-0,20
|
45,78
|
-0,70
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
Mango
|
44,24
|
-0,33
|
44,99
|
-1,00
|
Ovis
|
45,49
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
45,99
|
-0,50
|
VST
|
41,00
|
-0,90
|
42,00
|
-0,90
|
ZOG
|
46,50
|
0,00
|
46,90
|
-0,50
|
Олас
|
43,90
|
0,00
|
45,45
|
-0,45
|
VostokGaz
|
42,89
|
-1,00
|
43,89
|
-1,00
|
Маркет
|
43,49
|
0,00
|
45,49
|
0,00
|
Green Wave
|
45,50
|
-0,50
|
45,50
|
-1,50
|
Катрал
|
44,99
|
0,00
|
45,79
|
0,00
|
Neftek
|
46,99
|
-0,50
|
49,99
|
0,00
|
47,99
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,01
|
-0,20
|
49,01
|
-0,13
|
47,22
|
-0,75
|
|
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