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Нафта трохи знизилася на тлі невизначеності щодо майбутніх економічних даних США
08:38 31.03.2023 |
Ціни на нафту трохи знизилися на азіатських ранкових торгах у п'ятницю, оскільки оптимістичні настрої щодо попиту з боку Китаю та потенційних перебоїв із поставками на Близькому Сході були пом'якшені невизначеністю щодо економічних даних США у п'ятницю.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, які виросли майже на 6% цього тижня, подешевшали на 19 центів, або -0,24%, до 79,08 долара за барель о 04:15 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 1 цент, або -0,01%, до 74,36 долара, додавши цього тижня близько 8%.
Ринки тепер чекають даних щодо витрат та інфляції в США в п'ятницю та їхнього впливу на долар США.
"Ринок може зберегти відскок, якщо сьогоднішня PCE в США подасть позитивні сигнали ринкам про те, що інфляція в США, як очікується, продовжить знижуватися", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets в Окленді.
"Невтішні дані можуть знову викликати побоювання з приводу політики ФРС і звести нанівець нещодавні успіхи", - додала вона.
Цього тижня ціни зросли через оптимізм, пов'язаний із відновленням економіки Китаю. Виробнича активність Китаю зростала в березні повільнішими темпами порівняно з рекордним зростанням у лютому, але все-таки перевершила очікування економістів в опитуванні Reuters.
Промислова активність у Китаї стала ключовим фактором, що визначає ціни в останні тижні після зняття обмежень, пов'язаних з коронавірусом, на тлі слабкішого світового попиту.
Ціни на нафту зафіксували зростання другий тиждень поспіль після найбільшого банкрутства банків після фінансової кризи 2008 року, яка налякала трейдерів і розбурхала ринки. Побоювання щодо повномасштабної глобальної банківської кризи вщухли після порятунку двох банків у США та Європі.
У четвер ціни зросли більш ніж на 1% через скорочення запасів сирої нафти до США та припинення експорту з іракського Курдистану, що компенсувало тиск через менше, ніж очікувалося, скорочення постачання з Росії.
Виробники закрили або скоротили видобуток на кількох нафтових родовищах у напівавтономному Курдистані на півночі Іраку після зупинки північного експортного трубопроводу. На обрії ще більше відключень.
Управління енергетичної інформації США повідомило, що запаси сирої нафти в США зненацька скоротилися за тиждень до 24 березня до дворічного мінімуму.
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