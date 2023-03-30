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Ціни на АЗС продовжують дешевшати
13:08 30.03.2023 |
Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 30 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,12 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне пальне - 47,34 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 21, 76 гривень за літр (-0,01 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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