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Нафта знижується, оскільки долар зміцнюється; увага ринку прикута до експорту з Іраку
08:10 30.03.2023 |
Ціни на нафту впали у четвер на тлі зміцнення долара, оскільки інвестори уважно стежать за подіями, пов'язаними зі скороченням експорту нафти з Іракського Курдистану.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:00 за Грінвічем впали на 37 центів, або 0,5%, до 77,91 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 28 центів, або 0,4%, 72,69 долара за барель.
Індекс долара, який зазвичай торгується вспак пропорційно до нафти, у четвер зріс на 0,11% до 102,75. Сильніший долар робить товари, номіновані в доларах, дорожчими для власників інших валют.
Виробники закрили або скоротили видобуток на кількох нафтових родовищах у напівавтономному Курдистані на півночі Іраку після зупинки північного експортного трубопроводу, і на горизонті очікуються нові відключення, як показали заяви компанії.
Але аналітики Citi заявили у четвер, що премія Курдистану-Іраку у цінах на нафту може зникнути раніше, ніж очікувалося.
"Зміни у внутрішній політиці Іраку можуть дуже скоро призвести до міцного політичного врегулювання", - заявив Citi, оцінивши, що потоки по трубопроводу можуть збільшитися приблизно на 200 000 барелів на добу (барелів на добу).
Тим часом несподіване скорочення запасів сирої нафти в США обмежило зниження цін, при цьому імпорт упав до дворічного мінімуму, згідно з даними Управління енергетичної інформації США.
Запаси сирої нафти скоротилися на 7,5 млн барелів до 473,7 млн барелів за тиждень до 24 березня, тоді як аналітики, згідно з опитуванням Reuters, очікували зростання на 100 000 барелів.
Однак запаси бензину впали на 2,9 млн. барелів до 226,7 млн. барелів у порівнянні з очікуваннями аналітиків падіння на 1,6 млн. барелів.
"Очікується, що сезонне посилення попиту до кінця другого кварталу призведе до зростання цін (на нафту) порівняно з поточними рівнями", - кажуть аналітики Національного банку Австралії.
Аналітики додали, що хоча ціни на нафту трохи знизилися в четвер, вони залишилися в межах торговельного коридору, який спостерігається з початку 2023 року.
Тим часом менше, ніж планувалося, скорочення видобутку російської нафти послабило побоювання з приводу поставок.
Видобуток нафти в Росії впав приблизно на 300 000 барелів на добу у перші три тижні березня, що менше запланованого скорочення на 500 000 барелів на добу, повідомили Reuters джерела, знайомі з даними.
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