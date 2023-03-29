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Нафта зростає третій день поспіль через побоювання з приводу постачання з Курдістану
08:33 29.03.2023 |
Ціни на сиру нафту зросли третю сесію в середу, оскільки припинення експорту деяких товарів з Іракського Курдистану викликало занепокоєння щодо скорочення постачань. Також позитивно на ціни впливає зменшення побоюваннь щодо глобальної банківської кризи.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або 0,20%, до 78,30 долара за барель до 03:57 за Грінвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate зросла на 35 центів, або 0,48%, до 73,69 долара за барель.
«Занепокоєння щодо скорочення постачання з іракського Курдистану та полегшення ситуації на фінансових ринках, стурбованих потрясіннями в банківському секторі, продовжували підвищувати схильність інвесторів до ризику», - сказав Сатору Йошида, аналітик із сировинних товарів із Rakuten Securities.
«Очікування того, що Федеральна резервна система США збереже обережну позицію щодо підвищення відсоткових ставок через стрес у банківській сфері, також посилили надії на зміцнення світової економіки та попиту на нафту», - сказав Йошида, передбачаючи збереження бичачого настрою цього тижня.
Ціни на нафту зросли цього тижня після того, як експорт 450 000 барелів на добу з напівавтономного північного Іракського Курдистану було зупинено після рішення арбітражу, який підтвердив, що для відвантаження нафти потрібна згода Багдада.
Barclays заявив у вівторок, що будь-яке тривале припинення курдського експорту до кінця року означатиме потенціал зростання на 3 долари за барель у порівнянні з прогнозом ціни на нафту марки Brent у 92 долари за барель у 2023 році.
Оголошення в понеділок про те, що First Citizens BancShares Inc придбає збанкрутілий Silicon Valley Bank , також викликало оптимізм щодо стану світового банківського сектора.
«Недавній відскок цін на нафту здебільшого обумовлений настроями. Ми бачимо, що ставлення до ризику певною мірою відновилося, що підштовхнуло глобальні фондові ринки та відновлення сирої нафти», - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.
Зниження запасів сирої нафти в США минулого тижня також надає підтримку. Запаси сирої нафти в США скоротилися приблизно на 6,1 млн барелів за тиждень, що закінчився 24 березня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок. Запаси бензину скоротилися приблизно на 5,9 млн. барелів, а запаси дистилятів зросли приблизно на 550 000 барелів.
Аналітики очікували почути, що запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня, а запаси дистилятів та бензину скоротилися. Управління енергетичної інформації США опублікує свій щотижневий звіт у середу о 10:30 (14:30 за Грінвічем).
Щодо пропозиції, то віце-прем'єр росії олександр новак заявив у вівторок, що москві необхідно зосередитися на збільшенні експорту енергоносіїв у так звані дружні країни, і зазначив, що постачання російської нафти до Індії минулого року зросло у 22 рази.
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