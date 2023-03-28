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Ціни на АЗС продовжують падіння
14:17 28.03.2023 |
Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 28 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,23 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне пальне - 47,55 гривень за літр (-0,13 гривень), на автогаз - 21, 89 гривень за літр (-0,11 гривні).
Роздрібні ціни в Україні:
За матеріалами:
РБК-Україна
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